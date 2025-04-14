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Гуцул призвала оппозицию совместно отстоять права автономии перед Кишиневом

Гуцул: решение ограничить права Гагаузии может навредить статусу автономии
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
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Решение Конституционного суда (КС) Молдавии ограничить права Гагаузии может лишить автономию особого статуса, оппозиция должна объединить усилия. Об этом 14 апреля сообщила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале.

«Решение Конституционного суда исключить народное собрание из процесса назначения прокурора Гагаузии — это еще один шаг к ликвидации Гагаузской автономии и установлению тотального контроля PAS над юстицией», — написала Гуцул.

По ее словам, главная цель властей Молдавии — это ликвидация Гагаузии, а также сведение особого правового статуса к «большому району с культурными отличиями».

Кроме того, глава Гагаузии призвала оппозицию объединить усилия, чтобы отстоять права автономии перед Кишиневом.

«Только вместе мы сможем отстоять то, что принадлежит нашему народу по праву», — подытожила она.

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Конституционный суд Молдавии 14 апреля лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии, сообщила глава КС республики Домника Маноле. Она подчеркнула, что решение является окончательным и начинает действовать с момента его публикации в «Официальном мониторе».

Лидер блока «Победа» Илан Шор, в свою очередь, отметил, что данное решение является посягательством на статус автономии. Замглавы региона Виктор Петров в том числе назвал решение КС Молдавии ударом по статусу Гагаузской автономии.

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