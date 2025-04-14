Гуцул призвала оппозицию совместно отстоять права автономии перед Кишиневом
Решение Конституционного суда (КС) Молдавии ограничить права Гагаузии может лишить автономию особого статуса, оппозиция должна объединить усилия. Об этом 14 апреля сообщила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале.
«Решение Конституционного суда исключить народное собрание из процесса назначения прокурора Гагаузии — это еще один шаг к ликвидации Гагаузской автономии и установлению тотального контроля PAS над юстицией», — написала Гуцул.
По ее словам, главная цель властей Молдавии — это ликвидация Гагаузии, а также сведение особого правового статуса к «большому району с культурными отличиями».
Кроме того, глава Гагаузии призвала оппозицию объединить усилия, чтобы отстоять права автономии перед Кишиневом.
«Только вместе мы сможем отстоять то, что принадлежит нашему народу по праву», — подытожила она.
Конституционный суд Молдавии 14 апреля лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии, сообщила глава КС республики Домника Маноле. Она подчеркнула, что решение является окончательным и начинает действовать с момента его публикации в «Официальном мониторе».
Лидер блока «Победа» Илан Шор, в свою очередь, отметил, что данное решение является посягательством на статус автономии. Замглавы региона Виктор Петров в том числе назвал решение КС Молдавии ударом по статусу Гагаузской автономии.