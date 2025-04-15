Производитель автомобиля со вкладыша жвачек Turbo обанкротился
Немецкий производитель спорткаров Isdera AG, который был основан в 1982 году и выпускал автомобили мелкосерийно, подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает газета Bild.
Марка Isdera была основана инженером Porsche Эбертом Шульцем. В России автомобили этого бренда были известны благодаря вкладышам с жевательных резинок Turbo — в частности, с изображениями экзотического Isdera Imperator 108i, который дебютировал в 1984 году на Женевском автосалоне. Он был спроектирован на основе концепт-кара Mercedes-Benz CW311 1978 года, который Шульц построил в свободное от работы в Porsche время.
Наиболее известные модели Isdera помимо Imperator 108i — Commendatore 112i (1993 год) и Commendatore GT (2018 год). Они оснащались модифицированными двигателями Mercedes-Benz и были построены на оригинальных платформах. В 2021 году китайские СМИ сообщали, что бренд Isdera приобрела китайская компания Xinghui Automotive Group, а в 2024 году марка обзавелась новыми центрами по разработке и выпуску машин в КНР.
В настоящее время спорткары Шульца ценятся коллекционерами из-за своей редкости. К примеру, в 2021 году Commendatore 112i был продан на аукционе за €1,2 млн.
Накануне сообщалось, что китайская компания Hongqi представила в КНР новую версию бизнес-седана H5. В гибридной модификации PHEV он способен проезжать без остановки до 1,6 тыс. км.