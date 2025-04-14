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Hongqi разработала седан с запасом хода 1,6 тыс. км

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Фото: Hongqi
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Китайская компания Hongqi представила в КНР новую версию бизнес-седана H5. В гибридной модификации PHEV он способен проезжать без остановки до 1,6 тыс. км (по циклу измерений CLTC), говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 14 апреля.

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Фото: Hongqi

Гибридная система включает бензиновый турбодвигатель 1.5 мощностью 150 л.с. и электромотор с пиковой отдачей 228 л.с. Максимальный крутящий момент достигает 340 Нм. Емкость аккумулятора составляет 23,9 кВт·ч, его хватает на 130 или 170 км хода на электротяге в зависимости от модификации. Расход топлива в определенных условиях составляет 3,75 л на 100 км. На заряд аккумулятора с 30 до 80% уходит почти 14 минут.

Длина седана составляет 4988 мм при колесной базе 2920 мм. В салоне установлено два экрана (цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийный 12,6-дюймовый дисплей), есть атмосферная подсветка с выбором из 253 оттенков, сиденья с вентиляцией и подогревом, а также беспроводная зарядка.

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Фото: Hongqi

Предзаказы на модель в КНР уже открылись, новинка доступны по цене от 159,8 тыс. до 199,8 тыс. юаней (1,8–2,3 млн рублей). Поставка этой модели в Россию пока не планируется, отметили в российском представительстве марки.

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Тест-драйв седана Hongqi H9

10 апреля Hongqi представила в России новую версию бизнес-седана Hongqi H5 в исполнении Black Edition, новинка будет стоить от 4,99 млн рублей с учетом выгод. Модель оснащена бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 л с мощностью 218 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

2 апреля компания Hongqi объявила о выходе на российский рынок нового минивэна HQ9, модель представлена в двух комплектациях по цене от 7,69 млн и 8,49 млн рублей. Минивэн предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с. (380 Нм) с 48-вольтовой электросистемой и классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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