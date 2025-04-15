Опубликованы кадры работы связистов группировки «Центр» в зоне СВО

Связисты группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи по обеспечению связи в армии России. Об этом они 15 апреля рассказали «Известиям».

«На данный момент происходят восстановительные работы на трассовом магистральном кабеле с целью устранения обрыва канала связи», — сообщил командир линейно-оперативной группы связи Константин Охотников в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Астраханем.

Благодаря действиям квалифицированных специалистов связь в зоне СВО стала надежной и быстрой.

В рамках выполнения поставленной задачи связисты работают вместе с саперами. Сперва на территории осуществляется поиск мин или иных взрывоопасных снарядов. Если территория безопасна, специалисты по связи могут спокойно приступить к своей работе.

13 апреля российские военные рассказали о маскировке дорог сетями от дронов ВСУ. Военнослужащий с позывным Голова сообщил, что пока не было ни одного случая, когда дрон прорвал защитные сети. Несмотря на попытки противника найти другие способы совершения атаки, российские военные находят способы им противостоять, добавил он.