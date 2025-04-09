Всё над путём: воинов-железнодорожников начали обучать борьбе с дронами

Воины-железнодорожники начали отрабатывать борьбу с БПЛА. Для уничтожения дронов используют штатное стрелковое, гладкоствольное оружие, артиллерийские зенитные установки, которые устанавливаются на спецбронепоездах, а также привлекают средства РЭБ. Занятия проводят инструкторы, получившие боевой опыт в зоне проведения военной спецоперации. Эксперты отмечают, что железная дорога — одна из важнейших транспортных артерий снабжения, действующих в зоне СВО войск, от ее надежной защиты зависит положение наших подразделений на передовой.

Железный путь

В программе боевой подготовки железнодорожных войск появился раздел по борьбе с БПЛА. При проведении занятий в рамках этого курса учитывается опыт, полученный в ходе специальной военной операции, а с личным составом занимаются непосредственные участники боевых действий, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Отрабатывается уничтожение дронов с помощью гладкоствольного оружия, штатных автоматов, пулеметов, включая крупнокалиберные, а также зенитных установок, в том числе и спаренных ЗУ-23-2. Кроме того, задействуют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметили собеседники издания.

В зоне СВО действуют хорошо вооруженные специальные бронепоезда «Волга», «Амур», «Байкал» и «Енисей». Так, например, в арсенале последнего есть 82-мм минометы, БМП-2 с 30-мм пушкой, крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес», спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. При этом конструкция поездов позволяет быстро нарастить зенитное вооружение.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Экипажи спецпоездов также обучаются борьбе с БПЛА. Крупнокалиберные пулеметы и спаренные зенитки позволяют бороться с крупными дронами типа «Баба-яга» и БПЛА самолетного типа.

В зоне СВО воины-железнодорожники отвечают за противодиверсионные мероприятия и охрану инфраструктуры, проведение технической и инженерной разведки путей, осуществляют разминирование, подвоз материалов, сопровождают воинские эшелоны, а также участвуют в гуманитарных акциях.

Их основная работа — восстановление железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными объемами разрушений.

Железные дороги — одна из основных транспортных коммуникаций для российских войск в зоне проведения спецоперации, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Сейчас от их работы во многом зависят войска на линии боевого соприкосновения и на запасных линиях обороны, а также мирное население, особенно в прифронтовых районах, где мирную жизнь еще предстоит наладить, — объяснил эксперт. — Перевозятся огромные объемы. По железной дороге доставляется военная техника, топливо, продукты питания и прочие важные грузы. Например, строительные материалы, которые нужны не только для восстановления гражданских объектов, но и строительства военных. Воинам приходится защищать железнодорожную инфраструктуру. По таким объектам наносят удары БПЛА разных типов. И, безусловно, этому надо уметь противостоять. Знания по борьбе с дронами сохранят жизни бойцов. Обеспечат бесперебойную работу транспорта, от которого во многом зависит снабжение, а значит, и успех действий наших войск на линии боевого соприкосновения.

В зоне ответственности воинов-железнодорожников находятся важные станции, склады, мосты и нефтеналивные объекты — многие из них расположены рядом с железнодорожной инфраструктурой, отметил эксперт.

— При необходимости солдаты и офицеры должны иметь возможность их грамотно защитить, — отметил он.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В зоне СВО — причем не так далеко от линии боевого соприкосновения — ведутся достаточно масштабные работы. Воины-железнодорожники ремонтируют инфраструктуру, мосты, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

Все эти объекты числятся среди приоритетных для ударов противника. На железных дорогах можно ожидать всего — и подрывов путей, и атак БПЛА. Бандеровцы этим всегда занимались. Продолжали войну на железных дорогах уже после наступления мирного времени. Поэтому воинам-железнодорожникам надо быть готовыми к любому сценарию развития событий, в том числе и с применением дронов. И опыт борьбы с ними безусловно пригодится.

Эксперты отметили, что навыки борьбы с БПЛА и соответствующее вооружение будут не лишними и в тыловых районах. Дроны ВСУ могут наносить удары и по железнодорожным объектам, находящимся вдали от линии боевого соприкосновения.

Дороги и коммуникации

Вооруженные силы РФ давно проводят мероприятия, которые должны обеспечить бесперебойную работу тыла. Ранее «Известия» писали, что в новых регионах было создано Донецкое управление военных сообщений. Это подразделение органов Военных сообщений (ВОСО) в составе Южного военного округа уже участвует в работах по восстановлению транспортной инфраструктуры вошедших в состав РФ регионов, а также занимается переброской военнослужащих, грузов и техники по железнодорожным магистралям.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Оно участвует в организации перевозок, а также в работах по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в новых регионах, обеспечивающей сообщение с Крымом. В планах — содействие в организации пассажирского сообщения между новыми территориями и основными российскими регионами.

Органы ВОСО являются полномочными представителями Министерства обороны России на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте. Их личный состав активно принимает участие в специальной военной операции. Ранее сообщалось, что более 80% офицеров органов военных сообщений Центрального военного округа принимали участие в специальной военной операции.