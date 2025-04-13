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Российские военные рассказали о маскировке дорог сетями от дронов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские военные 12 апреля рассказали «Известиям» о том, как с помощью сеток маскируют дороги возле передовой от дронов Вооруженных силы Украины (ВСУ).

В обычной жизни такие сети используются для выращивания огурцов, но военная смекалка нашла сельхозинвентарю совсем другое применение. С воздуха преграда незаметна, поэтому беспилотник застревает в ней, не успев нанести ущерб.

Военнослужащий с позывным Голова рассказал, что пока не было ни одного случая, когда дрон прорвал защитные сети. Несмотря на попытки противника найти другие способы совершения атаки, российские военные находят способы им противостоять, добавил он.

Сброшенные с вражеских дронов боеприпасы саперы 38-го отдельного инженерно-саперного батальона находят и обезвреживают. ВСУ часто используют беспилотники, чтобы минировать дороги.

«[Это], как правило, любая самодельная мина либо штатная, переделанная, датчик движения магнитный, то есть сейчас любой спектр могут вставить. Проблема в том, что к ней даже подойти уже сложно, чтобы обнаружить», — рассказал сапер с позывным Хмель.

Российские саперы следят за состоянием сетей, поправляя старые или устанавливая новые. В основном они работают ночью.

«В любой момент может начаться обстрел, в любой момент может прилететь дрон, поэтому всё это делается быстро», — подчеркнул корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, показывая процесс сооружения одной из таких сетей.

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Российские военнослужащие 428-го мотострелкового полка (МСП) группировки войск «Центр» рассказали 8 апреля о проведении тренировок по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и нюансах во время подготовки к боевой работе.

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