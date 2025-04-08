Российские военнослужащие рассказали о тренировках по борьбе с FPV-дронами

Российские военнослужащие 428-го мотострелкового полка (МСП) группировки войск «Центр» рассказали о проведении тренировок по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и нюансах во время подготовки к боевой работе.

Оператор БПЛА Артем Можо сообщил, что в ходе подготовки военнослужащих обучают правильным методам отступления при атаке беспилотника противника. По его словам, нельзя убегать от FPV-дрона спиной к нему, нужно смотреть на БПЛА, пытаться отстреливаться, а в момент, когда он максимально сближается, можно попробовать обмануть оператора и резко отпрыгнуть в сторону.

«Бежать лучше так, чтобы оператор не смог просчитать наперед, куда человек бежит, и петлять, чтобы по ходу движения наперед оператор не скинул, нужно хаотично двигаться», — отметил оператор БПЛА 428-го МСП Максим Галыкин.

Также военнослужащий 428-го МСП Артем Барабанов добавил, что в момент, когда беспилотник пошел на разворот, его можно поймать и уничтожить. Помимо этого, он отметил, что таких тренировок нужно как можно больше, потому что они действительно являются полезными.

«Дело в том, что в современных боевых действиях стрелковый контактный бой — это, можно сказать, большая редкость. Не каждый боец в своей деятельности с этим столкнется, но вот с FPV-дронами столкнется каждый, кто приблизится к линии фронта хотя бы на 20 км. И знать возможности дрона, видеть, как он может на себя пикировать, — этот опыт очень важный для каждого, кто будет участвовать в боевых действиях», — подчеркнул корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Помимо этого, военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ Ильдар Аитов обратил внимание на то, что такие тренировки просто необходимы. Военным нужно знать и изучать все нюансы борьбы с БПЛА. Он отметил, что в ходе тренировок обязательно присутствует адреналин, поскольку происходит стрельба из настоящего стрелкового оружия.

Минобороны России 5 апреля сообщило о том, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожили орудие полевой артиллерии Вооруженных сил Украины в Сумской области в зоне проведения специальной военной операции.