Реклама
Прямой эфир
Общество
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских в Чечне
Общество
В России внесут все многоквартирные дома в единую базу
Армия
Операторы FPV-дронов поразили технику ВСУ в Запорожской области
Общество
Роспотребнадзор наложил на «Светофор» штрафы в размере 1,3 млн рублей
Общество
Вильфанд спрогнозировал сохранение зимней погоды в Москве до 14 апреля
Мир
В МИД Узбекистана рассказали о привлечении российских инвестиций в туротрасль
Происшествия
Массовое ДТП с участием 15 автомобилей произошло в Брянске
Спорт
«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина
Общество
Роспотребнадзор сообщил о снижении за неделю заболеваемости ОРВИ и гриппом на 8,9%
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил несколько ракет HIMARS в зоне проведения СВО
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и мокрый снег в Москве 8 апреля
Экономика
В России распространяется майнер под видом Microsoft Office
Общество
Светомузыкальное шоу прошло в дагестанском Дербенте в честь рекорда Овечкина
Мир
В ШОС допустили объединение рынка с БРИКС
Мир
Бессент заявил о желании почти 70 стран провести переговоры с США о пошлинах
Общество
Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году
Мир
Трамп заявил о приближении к цели по урегулированию украинского конфликта
Сюжет:

Российские военнослужащие рассказали о тренировках по борьбе с FPV-дронами

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские военнослужащие 428-го мотострелкового полка (МСП) группировки войск «Центр» рассказали о проведении тренировок по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и нюансах во время подготовки к боевой работе.

Оператор БПЛА Артем Можо сообщил, что в ходе подготовки военнослужащих обучают правильным методам отступления при атаке беспилотника противника. По его словам, нельзя убегать от FPV-дрона спиной к нему, нужно смотреть на БПЛА, пытаться отстреливаться, а в момент, когда он максимально сближается, можно попробовать обмануть оператора и резко отпрыгнуть в сторону.

«Бежать лучше так, чтобы оператор не смог просчитать наперед, куда человек бежит, и петлять, чтобы по ходу движения наперед оператор не скинул, нужно хаотично двигаться», — отметил оператор БПЛА 428-го МСП Максим Галыкин.

Также военнослужащий 428-го МСП Артем Барабанов добавил, что в момент, когда беспилотник пошел на разворот, его можно поймать и уничтожить. Помимо этого, он отметил, что таких тренировок нужно как можно больше, потому что они действительно являются полезными.

«Дело в том, что в современных боевых действиях стрелковый контактный бой — это, можно сказать, большая редкость. Не каждый боец в своей деятельности с этим столкнется, но вот с FPV-дронами столкнется каждый, кто приблизится к линии фронта хотя бы на 20 км. И знать возможности дрона, видеть, как он может на себя пикировать, — этот опыт очень важный для каждого, кто будет участвовать в боевых действиях», — подчеркнул корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Помимо этого, военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ Ильдар Аитов обратил внимание на то, что такие тренировки просто необходимы. Военным нужно знать и изучать все нюансы борьбы с БПЛА. Он отметил, что в ходе тренировок обязательно присутствует адреналин, поскольку происходит стрельба из настоящего стрелкового оружия.

Под крышей дрона: как проходят тренировки операторов БПЛА
Беспилотчики не только отрабатывают свои задачи, но и помогают пехоте

Минобороны России 5 апреля сообщило о том, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожили орудие полевой артиллерии Вооруженных сил Украины в Сумской области в зоне проведения специальной военной операции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025