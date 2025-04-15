Эксперт назвал полезную для спортсменов пищевую добавку

Регулярный прием нескольких грамм креатина помогает спортсменам тренироваться и увеличивать силу более эффективно. Об этом 15 апреля сообщил ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин в беседе с «Газетой.Ru».

«Он повышает уровень фосфокреатина в мышцах, ускоряя ресинтез АТФ, что улучшает производительность при высокоинтенсивных нагрузках (например, спринт, силовые тренировки). Креатин работает как «энергетический буфер» для мышц. Во время высокоинтенсивных нагрузок, таких как спринт или поднятие тяжестей, он ускоряет восстановление молекул АТФ — основного источника энергии для клеток», — указал эксперт.

Благодаря этому у принимающих креатин спортсменов появляется возможность дольше и эффективнее проводить тренировки. Регулярно употребляя по 3–5 г креатина в сутки, можно увеличить силу на 5–15%. Также этот элемент помогает меньше уставать и быстрее набирать мышечную массу.

При этом есть у него и небольшие побочные эффекты, возникающие при передозировке. Также перед началом приема необходимо проконсультироваться с врачом людям, имеющим проблемы с почками.

«Для спортсменов креатин остается безопасным и эффективным выбором — при разумной дозировке, которую может назначить врач после приема», — заключил Шишкин.

11 апреля врач Богатырев назвал разрушающие почки продукты. Он отметил, что при наличии почечных патологий следует исключить продукты с высоким содержанием оксалатов. К ним относятся шпинат, орехи, картофель фри, чипсы, щавель, свекла, отруби и шоколад. Также андролог рекомендует ограничить потребление авокадо из-за высокого содержания калия.