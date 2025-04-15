Лавров напомнил о возможности РФ обеспечить свою обороноспособность

У России есть способ обеспечить свою обороноспособность. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Кроме того, глава МИД России отметил, что в доктринальных документах США и НАТО продолжают называть РФ противником.

Также Лавров уточнил, что страна больше не втянется в гонку вооружений, о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин.

В тот же день дипломат сообщил, что Россия ни у кого не «выпрашивает» отмены антироссийских санкций. Лавров отметил, что РФ не должна попадать в зависимость от других стран в критически важных сферах даже в случае отмены торговых рестрикций.