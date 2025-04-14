Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций

Россия ни у кого не «выпрашивает» отмены антироссийских санкций. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы, как вы знаете, ну, если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Министр отметил, что РФ не должна попадать в зависимость от других стран в критически важных сферах даже в случае отмены торговых рестрикций. Лавров напомнил, что за сохранение суверенной экономики в России выступает и президент Владимир Путин.

«Никакой глобализации мировой экономики больше не существует. Она была разрушена, причем не [действующим американским лидером Дональдом] Трампом, а [бывшим президентом США Джо] Байденом, когда он вводил санкции и сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее, 12 апреля, американский экономист Джеффри Сакс допустил, что переговорный процесс РФ и США идет в сторону отмены американских рестрикций. Он также отметил, что не видит угрозы от «тарифной войны» Трампа, поскольку считает, что это не окажет прямого и сильного влияния на Россию.

Агентство Reuters сообщило 3 марта, что Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России. По данным источников, в настоящее время ведомства готовят предложение по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, чтобы представители США могли обсудить его с коллегами из России в ближайшие дни в рамках переговоров по улучшению дипломатических и экономических отношений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил 4 марта, что пока никто в администрации США не делал официальных заявлений о том, что Вашингтон собирается снять санкции в отношении Москвы.