Лавров отметил появление разумных людей в администрации США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с приходом администрации президента США Дональда Трампа в Белом доме появились «разумные люди», с которыми РФ обсуждает вопросы работы посольств. Об этом глава российского МИДа заявил 14 апреля.

«И сейчас вот разумные люди в администрации, которые там наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли или их отодвинули от дел, они с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипломатические отношения», — сообщил Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Министр добавил, что Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине. По словам Лаврова, основные компоненты по-прежнему обсуждаются.

Лавров 11 апреля заявил, что США желают урегулировать конфликт на Украине, в отличие от Европы. Глава МИД РФ сообщил, что Трамп не раз публично говорил, что втягивание Украины в НАТО было ошибкой и что это сыграло решающую роль в начале конфликта.

Ранее, 8 апреля, Трамп сообщил, что США проводят переговоры с российской и украинской сторонами, приближаясь к цели по урегулированию конфликта. По его словам, дискуссии продвигаются с положительными результатами.