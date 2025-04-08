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Трамп заявил о хороших обсуждениях с Нетаньяху по вопросу двусторонней торговли
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Трамп заявил о приближении к цели по урегулированию украинского конфликта

Трамп заявил, что США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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США проводят переговоры с российской и украинской сторонами, приближаясь к цели по урегулированию конфликта. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Мы встречаемся с Россией, с Украиной и вроде как приближаемся к цели», — сказал Трамп, добавив, что он «не в восторге» от продолжающихся на протяжении последней недели бомбардировок.

Американский президент также объяснил отсутствие дополнительных торговых пошлин США в отношении России. По его словам, это связано с тем, что Вашингтон в данный момент практически не ведет торговлю с Москвой.

«Причина, по которой мы не говорим о пошлинах с Россией, заключается в том, что мы почти не ведем с ней никакого бизнеса», — заявил Трамп.

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Трамп сообщил 25 марта, что на переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса как с Россией, так и с Украиной. По его словам, дискуссии продвигаются положительно.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.

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