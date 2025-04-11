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Лавров обратил внимание на желание США урегулировать конфликт на Украине

Лавров: США, в отличие от Европы, желают урегулировать конфликт на Украине
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Россия видит, что США желают урегулировать конфликт на Украине, в отличие от Европы. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Президент [США Дональд] Трамп каждый раз подчеркивает свою заинтересованность в этом (завершении украинского конфликта. — Ред.). И мы видим, что, в отличие от Европы, включая Британию, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединенных Штатах есть желание вникнуть в суть проблемы», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ сообщил, что Трамп не раз публично говорил, что втягивание Украины в НАТО было ошибкой и что это сыграло решающую роль в начале конфликта.

Также в ходе заседания Лавров проинформировал представителей стран СНГ о ходе американо-российских контактов по решению украинского конфликта.

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Ранее, 9 апреля, министр иностранных дел РФ заявил, что европейские страны «окрысились» на Россию. Глава российского МИДа также напомнил, что все мировые трагедии начинались с агрессивных действий со стороны европейцев.

Днем ранее Трамп сообщил, что США проводят переговоры с российской и украинской сторонами, приближаясь к цели по урегулированию конфликта. По его словам, дискуссии продвигаются с положительными результатами.

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