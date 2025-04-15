«Мне понравилась история — волшебная, романтическая и очень трогательная»

Слезы сами лились прямо во время работы, вспоминает Наталья Суркова съемки в мелодраме Андрея Разенкова «Почтарь». Ее героиня боится, что младший сын сбежит на фронт, и пока не знает, что старший «героически воюющий» — дезертир. Потому что добрый юродивый почтальон приносит ей и односельчанам фальшивые письма от пропавших и погибших близких. «Почтарь» выйдет в прокат 24 апреля, но премьера состоится раньше, на 47-м Московском международном кинофестивале, который стартует уже в четверг. Наталья Суркова поговорила с «Известиями» об этой и других ролях.

«Выбор Александра Петрова на такую роль показался несколько неожиданным»

— Вы были первой актрисой в кастинге фильма «Почтарь», которой отправили сценарий. Для режиссера и продюсеров было очень важно, чтобы Валентину сыграли вы. А что вас зацепило в истории Почтаря?

— Я не знала, что мне первой отправили сценарий. Видимо, режиссеру я подошла типажно. Мне понравилась история. Она немного волшебная, романтическая и какая-то очень трогательная. Сейчас вообще очень мало достойных сценариев. И любой, который цепляет тебя при прочтении, уже имеет право на дальнейшую работу, на рассмотрение. «Почтарь» — действительно очень трогательная и крайне необычная история . Поэтому я недолго думала.

— Что в ней необычного?

— Она про людей, которые вдруг решили осчастливить мир каким-то своеобразным путем. Сценарий меня тронул тем, что он очень человеческий. Этим и необычный. Всё, что творится вокруг главного героя, которого играет Александр Петров, его мир, необычное состояние, причиной которого стали психическое заболевание и тяжелые времена для всей страны, — вот это очень здорово придумано.

Кадр из фильма «Почтарь». Александр Петров Фото: KION/МТС Медиа

— Как вы оцениваете выбор главного героя? Александр Петров чаще снимается в боевиках, блокбастерах, а тут деревенский юродивый, который работает на почте во время войны.

— Мы все снимаемся в боевиках, привыкли к приключениям или любовным историям. Но истории о человеке немного потеряны из виду. Выбор Александра Петрова на такую роль показался несколько неожиданным . Но это же и очень интересно.

В мировом киноискусстве есть примеры, когда актера воспринимают в одном образе. А потом ему выпадает шанс сыграть другую роль. И выясняется, что актер многогранен и нет у него определенных рамок.

У меня с Сашей было совсем немного соприкосновений на съемочной площадке. Но работалось очень гармонично. Он крайне деликатен. Каждую сцену мы все вместе разбирали. Задавали вопросы режиссеру, оператору, предлагали что-то от себя.

Кадр из фильма «Почтарь». Александр Петров Фото: KION/МТС Медиа

— Ваша героиня Валентина — русская красавица, которая занимается неженским делом — работает на заводе. Одна воспитывает двоих детей. А был ли реальный прообраз, с которого вы создавали свою героиню?

— Таких прообразов в нашей стране миллионы. Я видела этих женщин. В детстве я видела, как тяжело живут люди. Хотя уже были 1970-е, 1980-е годы. Остается только удивляться, как хрупкое создание может найти в себе силы тянуть тяжелый груз материальной и психологической ответственности. Растить детей одной тяжело, а еще приходится работать. Понимаете, вырастить ребенка — это в принципе подвиг. Я считаю, что в материнстве есть некая жертвенность. Это такое призвание, но оно свойственно всем женщинам: на первое место дети, а свои интересы на последнем месте.

Я таких женщин видела много. И отношусь к ним с большим уважением, любовью, нежностью. Определенного прототипа для моей героини не нужно было искать. Валентина — собирательный образ.

«Что со мной тогда происходило, не могу понять»

— У Валентины сложная ситуация: один сын рвется на фронт, а второй — дезертир. Как пережить матери такую беду?

— Валентина долго не знает, что старший сын дезертировал с фронта. Она убеждена, что он героически воюет. Был отрезок времени, когда она не получала от него никаких вестей. Потом стали приходить конверты с рассказами о том, какой он герой. Валентина не знала, что за сына их писал Почтарь, который просто пожалел ее.

Отпускать старшего сына на фронт, знаете, нелегко. А младший, хоть по годам еще не дорос, но рвется туда же, как и многие другие его сверстники. Неизвестно, что может с ним случиться завтра. Но мне кажется, это естественно. Даже в мирное время мы волнуемся за своих детей: где они, почему долго не звонят, может, что-то случилось.

Кадр из фильма «Почтарь» Фото: KION/МТС Медиа

Где-то я недавно прочитала: никакой самый остросюжетный фильм не может сравниться с тем, что творится в голове у матери, когда ее ребенок не берет трубку. А Валентина, когда вокруг получали похоронки, когда страна была в тяжелой ситуации, как она могла к этому относиться? Конечно, это постоянная тревога, стресс. Удивительное дело, в фильме были такие сцены, к которым надо заранее готовиться: со слезами, с истерикой. Обычно над таким надо долго работать — нафантазировать себе что-то, пропустить через себя. А здесь в каждой сцене из меня просто ручьями сами выливались слезы.

Я не могла понять, почему так. Видимо, когда этот сценарий прочитала, я так много думала об этих женщинах войны, что накопила в себе этот груз. И в один момент режиссер подошел и говорит: «Наташа, это всё очень хорошо. Но у нас уже есть эта краска. Давай здесь сделаем полегче». А я, правда, не планировала столько рыдать . И что со мной тогда происходило, не могу понять. Наверное, я настолько погрузилась в эту историю, что меня каждый раз пробивало до слез.

— Сейчас люди перестали друг другу писать письма. Общаются в соцсетях, мессенджерах. Как вы к этому относитесь?

— Современность диктует свои условия, так удобнее. Конечно, это подменяет общение между людьми. Вообще, эпистолярный жанр — это очень сложно. Писать письма — это же целое искусство. Ну да, оно в прошлом. Знаете, я вот всё думаю, а что будет, если где-нибудь вырубится свет?

Кадр из фильма «Почтарь» Фото: KION/МТС Медиа

— Все будут как без рук.

— Да, так и будет, потому что мы даже газ включаем теперь без спичек. Когда появился телефон — это был шок для людей. Как это? Это что? И что теперь делать? Можно поговорить на большом расстоянии. Земля много чего переживала. И империи погибали, и рождались новые. Поэтому ну сегодня так, а завтра — посмотрим.

«Не ожидала, что это такой потрясающий городок. Я просто очарована»

— Фильм снимали в Рязани в Музее-усадьбе Ивана Павлова. Как вам разрешили работать в доме великого физиолога?

— Я сама была удивлена, что такой исторический объект был выбран. Он сохранил дух времени во всем. Замечательные музейные работники помогали нам, окружали нас заботой. Не знаю, как удалось продюсерам договориться и организовать съемки. Мне там было хорошо. И Рязань очень понравилась. Я впервые там оказалась.

А завод снимали в Касимове. Честно говоря, не ожидала, что это такой потрясающий городок. Я просто очарована. Великолепное место, открытие для меня.

Кадр со съемок фильма «Почтарь» Фото: KION/МТС Медиа

— Нам были санкции даны, чтоб чаще путешествовали мы — по своей стране.

— Абсолютно согласна. И, кстати, в последние годы этим занимаюсь. Да и благодаря съемкам и гастролям бываю в городах, о которых даже представить не могла. Касимов — в их числе.

— Перед съемками в музее не проходили инструктаж, что руками не трогать, дверями не хлопать?

— Я понимаю, что такое музей. Знаете, я снималась и в Екатерининском дворце, и в Петродворце. Предупреждать меня не нужно. Смотрители музея Ивана Павлова провели меня по комнатам, куда не пускают посторонних. Мы отдыхали в саду академика Павлова. Но никакого сверхконтроля не чувствовала.

Кадр со съемок фильма «Почтарь». Фото: KION/МТС Медиа

Там было хорошо сниматься. Ощущение провинциального спокойствия. Чтобы во время работы ничего меня не раздражало — такое бывает редко. Это как раз тот случай, когда я чувствовала себя гармонично. Я люблю такое состояние, пусть недолго, но для меня это важно. Спасибо продюсерам, что всё было так хорошо организовано: аккуратно, деликатно, четко, вовремя. Такие съемки дают возможность раствориться после столичного сумасшествия.

«Я столько уже навязала, что моя семья не в состоянии всё выносить»

— В вашей творческой биографии есть сонм венценосных особ. Недавно вышел сериал «Павел Первый и последний», где вы играете Екатерину Великую. Вот скажите, какими качествами должны обладать артисты, чтобы режиссеры утвердили актрису на роль царицы?

— Да я себя такими вопросами и не мучаю, честно вам скажу. Если мне предлагают роль, я ее рассматриваю. Могу я это сыграть или не могу я это сыграть. И бывает, что я отказываюсь, потому что мне это либо неинтересно, либо я не чувствую в себе сил. Но если я чувствую в себе силы, то я иду и ныряю в эту реку, пытаюсь плыть.

Каждый режиссер раскладывает свой пасьянс. Он сам решает, кого хотел бы видеть в том или ином образе. А еще эти актеры должны сочетаться между собой в кадре. Я и Елизавету, и Екатерину играла, и много еще было героинь. Сейчас еще будет пару-тройку. Да и, слава богу, есть где сниматься.

Кадр из сериала «Павел. Первый и последний»: Наталья Суркова в роли Екатерины Великой Фото: COSMOS studio

— В фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» вы играете самоотверженную женщину, готовую с вилами на врага идти. Тяжело отдавать часть себя на своих героев?



— Ну это естественный процесс, потому что я играю только своими красками, не заимствую их ни у кого. Конечно, я трачу часть себя на своих героев.

— А как восстанавливаться?

— По-разному. Я многие годы работаю в театре, поэтому у меня уже есть некая закалка. А потом, не могу сказать, что существуют какие-то рецепты. Конечно, сон, спокойствие, прогулки, пробежка по парку, в конце концов. Для меня прекрасная медитация — вязание. Полчаса, час вечером, сколько получается. Руки работают, голова отдыхает, и всё очень хорошо сходится. Люблю за вязанием продумывать роли, текст повторять.

— На спицах или крючком вяжете?



— Спицами. Вот сейчас дочери вяжу свитер. Из остатков ниток могу связать пледы. А потом раздариваю детям друзей. У кого-то родился ребенок, а у меня уже есть подарок для этого. Я столько уже навязала, что моя семья не в состоянии всё выносить. По большому счету никому, кроме меня, это не надо.

Фото: Министерство культуры Российской Федерации Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2»

— Вы живете в Питере. По музеям успеваете ходить?

— В прошлом году я полгода не вылезала из музеев. Снималась без перерыва в исторических интерьерах. И, несмотря на это, чувствую необходимость обязательно пойти в музей. Хотя бы раз в год куда-то сходить на выставку. Эрмитаж или Русский музей — всё хорошо. В Питере много и живых творцов, хожу и на них посмотреть.

— О какой роли вы мечтаете? Может, вы хотите вновь сняться у Никиты Михалкова?

— У Никиты Михалкова никогда не откажусь сниматься. Если позовет, вообще думать не буду, пойду. Думаю, что если у него будет для меня роль, он позовет.

Не могу сказать, что у меня есть какая-то роль, которую я очень бы хотела сыграть. Есть мировая литература, Гертруда в «Гамлете» или еще что-то. Для актрисы это тренинг, возможность открыть в этой роли для себя еще что-то новое. Я к этому так отношусь. Роли смотрят на тебя и оценивают, стоит к тебе приходить или нет. Потому что, если бы у меня была мечта сыграть кого-то, не факт, что роль не появилась бы. Кино — это дело эфемерное.