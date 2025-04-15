 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

«Мне понравилась история — волшебная, романтическая и очень трогательная»

Актриса Наталья Суркова — о съемках фильма «Почтарь», тайнах дома академика Павлова и лучшей замене медитации
Фото: KION/МТС Медиа
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Слезы сами лились прямо во время работы, вспоминает Наталья Суркова съемки в мелодраме Андрея Разенкова «Почтарь». Ее героиня боится, что младший сын сбежит на фронт, и пока не знает, что старший «героически воюющий» — дезертир. Потому что добрый юродивый почтальон приносит ей и односельчанам фальшивые письма от пропавших и погибших близких. «Почтарь» выйдет в прокат 24 апреля, но премьера состоится раньше, на 47-м Московском международном кинофестивале, который стартует уже в четверг. Наталья Суркова поговорила с «Известиями» об этой и других ролях.

«Выбор Александра Петрова на такую роль показался несколько неожиданным»

— Вы были первой актрисой в кастинге фильма «Почтарь», которой отправили сценарий. Для режиссера и продюсеров было очень важно, чтобы Валентину сыграли вы. А что вас зацепило в истории Почтаря?

— Я не знала, что мне первой отправили сценарий. Видимо, режиссеру я подошла типажно. Мне понравилась история. Она немного волшебная, романтическая и какая-то очень трогательная. Сейчас вообще очень мало достойных сценариев. И любой, который цепляет тебя при прочтении, уже имеет право на дальнейшую работу, на рассмотрение. «Почтарь» — действительно очень трогательная и крайне необычная история. Поэтому я недолго думала.

— Что в ней необычного?

Она про людей, которые вдруг решили осчастливить мир каким-то своеобразным путем. Сценарий меня тронул тем, что он очень человеческий. Этим и необычный. Всё, что творится вокруг главного героя, которого играет Александр Петров, его мир, необычное состояние, причиной которого стали психическое заболевание и тяжелые времена для всей страны, — вот это очень здорово придумано.

петров

Кадр из фильма «Почтарь». Александр Петров

Фото: KION/МТС Медиа

— Как вы оцениваете выбор главного героя? Александр Петров чаще снимается в боевиках, блокбастерах, а тут деревенский юродивый, который работает на почте во время войны.

Мы все снимаемся в боевиках, привыкли к приключениям или любовным историям. Но истории о человеке немного потеряны из виду. Выбор Александра Петрова на такую роль показался несколько неожиданным. Но это же и очень интересно.

«Я пришел в профессию актера в бегстве от скуки»
Актер Дмитрий Чеботарев — о фильме «Дорогая, я больше не перезвоню», клейме майора Грома, киносказках и своем уходе из театра

В мировом киноискусстве есть примеры, когда актера воспринимают в одном образе. А потом ему выпадает шанс сыграть другую роль. И выясняется, что актер многогранен и нет у него определенных рамок.

У меня с Сашей было совсем немного соприкосновений на съемочной площадке. Но работалось очень гармонично. Он крайне деликатен. Каждую сцену мы все вместе разбирали. Задавали вопросы режиссеру, оператору, предлагали что-то от себя.

петров

Кадр из фильма «Почтарь». Александр Петров

Фото: KION/МТС Медиа

— Ваша героиня Валентина — русская красавица, которая занимается неженским делом — работает на заводе. Одна воспитывает двоих детей. А был ли реальный прообраз, с которого вы создавали свою героиню?

— Таких прообразов в нашей стране миллионы. Я видела этих женщин. В детстве я видела, как тяжело живут люди. Хотя уже были 1970-е, 1980-е годы. Остается только удивляться, как хрупкое создание может найти в себе силы тянуть тяжелый груз материальной и психологической ответственности. Растить детей одной тяжело, а еще приходится работать. Понимаете, вырастить ребенка — это в принципе подвиг. Я считаю, что в материнстве есть некая жертвенность. Это такое призвание, но оно свойственно всем женщинам: на первое место дети, а свои интересы на последнем месте.

Я таких женщин видела много. И отношусь к ним с большим уважением, любовью, нежностью. Определенного прототипа для моей героини не нужно было искать. Валентина — собирательный образ.

«Что со мной тогда происходило, не могу понять»

— У Валентины сложная ситуация: один сын рвется на фронт, а второй — дезертир. Как пережить матери такую беду?

— Валентина долго не знает, что старший сын дезертировал с фронта. Она убеждена, что он героически воюет. Был отрезок времени, когда она не получала от него никаких вестей. Потом стали приходить конверты с рассказами о том, какой он герой. Валентина не знала, что за сына их писал Почтарь, который просто пожалел ее.

Отпускать старшего сына на фронт, знаете, нелегко. А младший, хоть по годам еще не дорос, но рвется туда же, как и многие другие его сверстники. Неизвестно, что может с ним случиться завтра. Но мне кажется, это естественно. Даже в мирное время мы волнуемся за своих детей: где они, почему долго не звонят, может, что-то случилось.

почтарь

Кадр из фильма «Почтарь»

Фото: KION/МТС Медиа

Где-то я недавно прочитала: никакой самый остросюжетный фильм не может сравниться с тем, что творится в голове у матери, когда ее ребенок не берет трубку. А Валентина, когда вокруг получали похоронки, когда страна была в тяжелой ситуации, как она могла к этому относиться? Конечно, это постоянная тревога, стресс. Удивительное дело, в фильме были такие сцены, к которым надо заранее готовиться: со слезами, с истерикой. Обычно над таким надо долго работать — нафантазировать себе что-то, пропустить через себя. А здесь в каждой сцене из меня просто ручьями сами выливались слезы.

Я не могла понять, почему так. Видимо, когда этот сценарий прочитала, я так много думала об этих женщинах войны, что накопила в себе этот груз. И в один момент режиссер подошел и говорит: «Наташа, это всё очень хорошо. Но у нас уже есть эта краска. Давай здесь сделаем полегче». А я, правда, не планировала столько рыдать. И что со мной тогда происходило, не могу понять. Наверное, я настолько погрузилась в эту историю, что меня каждый раз пробивало до слез.

«В маске минотавра я ничего не слышала и не видела»
Режиссер Эмма Бенестан и актриса Улайя Амамра — о создании французского арт-хоррора «Оборотень» и странной связи с быком

— Сейчас люди перестали друг другу писать письма. Общаются в соцсетях, мессенджерах. Как вы к этому относитесь?

— Современность диктует свои условия, так удобнее. Конечно, это подменяет общение между людьми. Вообще, эпистолярный жанр — это очень сложно. Писать письма — это же целое искусство. Ну да, оно в прошлом. Знаете, я вот всё думаю, а что будет, если где-нибудь вырубится свет?

почтарь

Кадр из фильма «Почтарь»

Фото: KION/МТС Медиа

— Все будут как без рук.

Да, так и будет, потому что мы даже газ включаем теперь без спичек. Когда появился телефон — это был шок для людей. Как это? Это что? И что теперь делать? Можно поговорить на большом расстоянии. Земля много чего переживала. И империи погибали, и рождались новые. Поэтому ну сегодня так, а завтра — посмотрим.

«Не ожидала, что это такой потрясающий городок. Я просто очарована»

— Фильм снимали в Рязани в Музее-усадьбе Ивана Павлова. Как вам разрешили работать в доме великого физиолога?

Я сама была удивлена, что такой исторический объект был выбран. Он сохранил дух времени во всем. Замечательные музейные работники помогали нам, окружали нас заботой. Не знаю, как удалось продюсерам договориться и организовать съемки. Мне там было хорошо. И Рязань очень понравилась. Я впервые там оказалась.

А завод снимали в Касимове. Честно говоря, не ожидала, что это такой потрясающий городок. Я просто очарована. Великолепное место, открытие для меня.

почтарь

Кадр со съемок фильма «Почтарь»

Фото: KION/МТС Медиа

— Нам были санкции даны, чтоб чаще путешествовали мы — по своей стране.

— Абсолютно согласна. И, кстати, в последние годы этим занимаюсь. Да и благодаря съемкам и гастролям бываю в городах, о которых даже представить не могла. Касимов — в их числе.

«Мой герой остро чувствует свое предназначение — защищать Родину»
Актер Кирилл Зайцев — о съемках фильма «Финист. Первый богатырь», работе с Юлией Пересильд и своем военном прошлом

— Перед съемками в музее не проходили инструктаж, что руками не трогать, дверями не хлопать?

— Я понимаю, что такое музей. Знаете, я снималась и в Екатерининском дворце, и в Петродворце. Предупреждать меня не нужно. Смотрители музея Ивана Павлова провели меня по комнатам, куда не пускают посторонних. Мы отдыхали в саду академика Павлова. Но никакого сверхконтроля не чувствовала.

Почтарь

Кадр со съемок фильма «Почтарь».

Фото: KION/МТС Медиа

Там было хорошо сниматься. Ощущение провинциального спокойствия. Чтобы во время работы ничего меня не раздражало — такое бывает редко. Это как раз тот случай, когда я чувствовала себя гармонично. Я люблю такое состояние, пусть недолго, но для меня это важно. Спасибо продюсерам, что всё было так хорошо организовано: аккуратно, деликатно, четко, вовремя. Такие съемки дают возможность раствориться после столичного сумасшествия.

«Я столько уже навязала, что моя семья не в состоянии всё выносить»

— В вашей творческой биографии есть сонм венценосных особ. Недавно вышел сериал «Павел Первый и последний», где вы играете Екатерину Великую. Вот скажите, какими качествами должны обладать артисты, чтобы режиссеры утвердили актрису на роль царицы?

— Да я себя такими вопросами и не мучаю, честно вам скажу. Если мне предлагают роль, я ее рассматриваю. Могу я это сыграть или не могу я это сыграть. И бывает, что я отказываюсь, потому что мне это либо неинтересно, либо я не чувствую в себе сил. Но если я чувствую в себе силы, то я иду и ныряю в эту реку, пытаюсь плыть.

Каждый режиссер раскладывает свой пасьянс. Он сам решает, кого хотел бы видеть в том или ином образе. А еще эти актеры должны сочетаться между собой в кадре. Я и Елизавету, и Екатерину играла, и много еще было героинь. Сейчас еще будет пару-тройку. Да и, слава богу, есть где сниматься.

суркова

Кадр из сериала «Павел. Первый и последний»: Наталья Суркова в роли Екатерины Великой

Фото: COSMOS studio

— В фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» вы играете самоотверженную женщину, готовую с вилами на врага идти. Тяжело отдавать часть себя на своих героев?

— Ну это естественный процесс, потому что я играю только своими красками, не заимствую их ни у кого. Конечно, я трачу часть себя на своих героев.

— А как восстанавливаться?

— По-разному. Я многие годы работаю в театре, поэтому у меня уже есть некая закалка. А потом, не могу сказать, что существуют какие-то рецепты. Конечно, сон, спокойствие, прогулки, пробежка по парку, в конце концов. Для меня прекрасная медитация — вязание. Полчаса, час вечером, сколько получается. Руки работают, голова отдыхает, и всё очень хорошо сходится. Люблю за вязанием продумывать роли, текст повторять.

— На спицах или крючком вяжете?

— Спицами. Вот сейчас дочери вяжу свитер. Из остатков ниток могу связать пледы. А потом раздариваю детям друзей. У кого-то родился ребенок, а у меня уже есть подарок для этого. Я столько уже навязала, что моя семья не в состоянии всё выносить. По большому счету никому, кроме меня, это не надо.

123

Фото: Министерство культуры Российской Федерации
Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2»

— Вы живете в Питере. По музеям успеваете ходить?

— В прошлом году я полгода не вылезала из музеев. Снималась без перерыва в исторических интерьерах. И, несмотря на это, чувствую необходимость обязательно пойти в музей. Хотя бы раз в год куда-то сходить на выставку. Эрмитаж или Русский музей — всё хорошо. В Питере много и живых творцов, хожу и на них посмотреть.

«Это действительно необычно — в десять лет играть 86-летнюю женщину»
Звезда «Папиных дочек» Ева Смирнова — о том, как стала продюсером, своем райдере и подарке от Юрия Стоянова

— О какой роли вы мечтаете? Может, вы хотите вновь сняться у Никиты Михалкова?

У Никиты Михалкова никогда не откажусь сниматься. Если позовет, вообще думать не буду, пойду. Думаю, что если у него будет для меня роль, он позовет.

Не могу сказать, что у меня есть какая-то роль, которую я очень бы хотела сыграть. Есть мировая литература, Гертруда в «Гамлете» или еще что-то. Для актрисы это тренинг, возможность открыть в этой роли для себя еще что-то новое. Я к этому так отношусь. Роли смотрят на тебя и оценивают, стоит к тебе приходить или нет. Потому что, если бы у меня была мечта сыграть кого-то, не факт, что роль не появилась бы. Кино — это дело эфемерное.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир