«Мой герой остро чувствует свое предназначение — защищать Родину»

Первого января в кинотеатрах выходит фильм «Финист. Первый богатырь» — приквел «Первого богатыря». Картина про персонажей из русских сказок получилась динамичной, красочной, с восточным колоритом, в ней много экшена и есть своя философия. Главную роль сыграл Кирилл Зайцев, уже полюбившийся зрителям в успешной киновселенной. В эксклюзивном интервью «Известиям» актер заступился за своего героя, доказав, что он не заносчивый красавец, а настоящий патриот Белогорья. А также рассказал, как военное прошлое и китайские единоборства помогали ему в создании образа и что за сладкие «испытания» пришлось ему пройти на съемках.

«Мой мастер говорила: «Кира, вы очень красивый»

— Ваш герой — гордец, очень любит себя. Вы таких встречали в жизни?

— Я вообще не нахожу ничего плохого в том, что человек себя любит.

— Ну уж очень Финист заносчив.

— Вам показалось. Мой герой очень остро чувствует свое предназначение — защищать Родину и если погибнуть, то в бою. И еще хочет, чтобы сказители сложили об этом легенды. Это как любому актеру нужен фильм, где бы он показал всю свою мощь, получил бы творческое удовлетворение, нужна роль, за которую бы вручили «Золотого орла», «Каннских львов», «Пальмовую ветвь» и «Оскара».

Актер Кирилл Зайцев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вы тоже ждете эти награды?

— «Оскара»? А почему нет. Только за русский фильм. А еще я голодный до хороших сценариев.

— Вам мама говорила в детстве: «Какой ты у меня, Кирилл, красавчик»?

— Нет. Она хвалила, если я что-то сделал хорошо. Когда мне говорят: «Ты красивый», я сразу задумываюсь, — а хорошо ли я сыграл? Мой мастер Елена Игоревна Черная, когда хотела продемонстрировать иронию и подтекст, говорила: «Кира, вы очень красивый ». Допустим, Евгений Леонов красавчик? Или Анатолий Папанов?

— Они само обаяние.

— Вот именно, обаяние. Для меня красавец Василий Лановой, но он еще и мощный, выдающийся актер. Запоминается не красота, а талант. Это самый сильный магнит.

— Когда вы играли военных, вам пригодился опыт учебы в Морской академии?

— Я в 17 лет поехал поступать в Морскую академию. Шесть лет проходил в форме. Понимаю, что такое устав. Мы сами пришивали себе шевроны и погоны . И швы должны были быть такие, чтобы командир не подошел к тебе, пальчик туда не засунул и не вырвал их. Мы соревновались, у кого лучше форма наглажена, гюйс ровно надет, ботинки до блеска начищены.

— Вы с такой любовью говорите о военном прошлом. А зачем сменили профессию?

— Страсть к лицедейству победила. А мог бы быть капитаном корабля, как мои друзья. Окончив школу, я хотел быть либо моряком, либо пожарным, либо актером. Мама сказала, что у артистов сложная судьба. Насмотрелась передач о том, как порой трагически заканчивали жизнь бывшие звезды. Поэтому мой выбор пал на Морскую академию. Но на третьем курсе начал понимать, в чем заключается суть этой профессии.

Кадр со съемок «Финист. Первый богатырь» Фото: START

— В чем?

— В гигантской ответственности. Капитан и старший помощник отвечают за тысячи тонн горючего или сжиженного газа, если управляют танкером. Это плавучая бомба. И неправильные действия могут привести к трагедии.

— Финист о себе говорит: «Не родилась еще та свинья, которой бы Финист пятак не свернул». А в чем вообще он чувствует превосходство над другими?

— Как у любого русского богатыря, его превосходство не только в силе физической, но и в силе духа, в способности не унывать ни при каких обстоятельствах. Он живет со знанием, что ему море по колено.

— Это называется гордыня.

— Безусловно. Фильм отчасти и про то, что большие дела в одиночку не делаются. Один в поле не воин.

«В какой-то момент я сказал: «Больше не могу. Давайте настоящий банан, я его хоть пожую!»

— Финист попадает за море, где впервые пробует бананы. Сколько вам пришлось съесть их за съемки?

— Я вам открою маленький секрет — обо мне «позаботились». Подготовили марципановые бананы. С виду они такие же. Но лучше есть банан с кожурой, чем марципановый дубликат. Это так сладко! В какой-то момент я сказал: «Больше не могу. Давайте настоящий банан. Я его хоть пожую».

— Где проходили съемки?

— Степи, горы и пустыни снимали в Казахстане . Долго добирались до съемочной площадки по дорогам и ухабам. Там полно змей и прочих гадов. Но экспедиция — всегда хорошо для фильма. Мы все сдружились. Чем труднее, тем нам было веселее. Постоянно поддерживали себя в легком состоянии.

— Юлия Пересильд сыграла молодую Бабу-ягу. Ее героиня летает с помощью колдовства, но она-то сама бороздила космические просторы…

— Мне было очень приятно работать с Юлей. Ее многие спрашивали: «А что, правда летали?»

Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь» Фото: START

— То есть кто-то из коллег сомневался?

—Да. Но то, что с ней происходило в полете и после, Юля даже в книге своей описала. Она образец сильной русской женщины, которая может и в космос полететь, и детей воспитать, и коня на скоку остановить, и Бабой-ягой обернуться.

— Кирилл, а у вас бывала звездная болезнь?

— Если бы я не прошел школу академии, может быть, и была бы. Но я на первом и втором курсе был старшиной роты, у меня в подчинении было 150 человек. Уважение к людям для меня очень важно. К тому же я как режиссер и продюсер снял кино «Сашка. Дневник Солдата», поэтому понимаю сложности работы всех цехов кинопроизводства. Звездная болезнь — это ставить себя выше других. Но это мешает общему делу. У Константина Юрьевича Хабенского спросили однажды: «О, ты снимался с Анджелиной Джоли! И что же она, как она?» Он рассказал, как она пришла на площадку и спросила, где ей встать, можно ли ей вот так сделать. А если актер сосредотачивается на том, достаточно ли его ценят, почему ему этот стул дали, с того ли ракурса его снимают, то от этого страдает работа.

— Когда вы начинали сниматься в «Последнем богатыре», думали, что с вашим героем сделают отдельный фильм?

— Нет. Не надо никогда загадывать. Это всё равно что сходить на кастинг и сразу думать: «Ага, они снимают в мае-июне, значит, надо на июнь спектакли отменить». Это же глупо. Потому что кино — сложный процесс. Нужно, чтобы нашлись деньги, локации, совпали графики актеров. А потом надо донести фильм до зрителей — рекламная кампания обязательно нужна. Бывает ведь так, что картина получилась отличная, но прошла незамеченной у публики. Значит, что-то пошло не так. Например, очень неплохая по сюжету лента «Хозяин морей» с Расселом Кроу, и снимали ее на настоящем паруснике. Но одновременно с ней вышли «Пираты Карибского моря», на успех которых особо никто не ставил. А сейчас «Хозяина морей» мало кто вспомнит, а «Пиратов» знают все.

«Себя любить — это, например, не сидеть в телефоне полночи, а дать себе выспаться»

— Кирилл, у вас разноплановая кинобиография — от спортсменов до офицеров. Теперь еще сказочный богатырь. О какой роли еще мечтаете?

— То, что мне сильно хочется, я воплощаю в театре. Сцена больше позволяет актеру раскрыться, и артист растет в театре.

— У вас как раз была премьера недавно в театре.

— Да. Первая постановка, которую мы сделали при фонде Сергея Витальевича Безрукова с Еленой Игоревной Черной, называлась «Мой Лермонтов». Это моноспектакль на стихи Михаила Юрьевича. Но там есть и проза, и я пою романсы. А недавно вышел второй спектакль, где я играю уже вместе с оперной певицей Марией Бернар. Он называется «Мой Онегин». В этой постановке мы воплотили блестящую идею Елены Игоревны — совместили оперу Петра Ильича Чайковского и роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина.

— Читая это, какой-нибудь из ваших юных поклонников уже подумал: «Скучно». Как заинтересовать молодежь Пушкиным, Онегиным?

— Мне кажется, если они придут на спектакль, то заинтересуются. На «Лермонтова» ребята ходят.

Кирилл Зайцев в роли Евгения Онегина в сцене из спектакля «Мой Онегин» режиссера Елены Черной на Малой сцене Московского Губернского театра Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Как бы еще сделать так, чтобы они больше читали? В том числе и классиков.

— На собственном родительском примере. Самый действенный способ. Я в семь лет, видя, что отец постоянно играет на гитаре и поет и какое впечатление он производит на слушателей, попросил его меня тоже научит ь. И люблю гитару до сих пор.

— А чем современен Пушкин, как думаете?

— Ну, начните читать «Евгения Онегина». Всё про нашу жизнь. «Кого ж любить, кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порок наш не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель! Предмет достойный: ничего любезней, верно, нет его».

— А самолюбие и себялюбие — это разные вещи?

— Я не знаю, что такое «себялюбие». А «себя любить» — это, например, не сидеть в телефоне полночи, а дать себе выспаться, не есть фастфуд, а, допустим, заказать себе какую-нибудь сбалансированную еду, в фитнес сходить, в бассейн. Или хотя бы десятиминутную зарядку делать каждый день.

— Вы делаете зарядку каждый день?

— Да.

— Как, у вас и на это хватает времени?

— Это требует не столько времени, сколько дисциплины . Меня, например, поражает Александр Зацепин. Ему 98 лет. Он каждый день делает зарядку. А его обед — это полкотлетки и немного гарнира.

— У вас тоже такой обед?

— У меня три котлетки. Иначе я свалюсь через два часа.

— В фильме «Командир» вы сыграли своего однофамильца, создателя группы «Альфа». Получали какие-то отклики от бойцов этого подразделения после премьеры?

— Те, кто служил под его началом, называли его Папой. И вот они сказали, что в жизни Папа был еще жестче, чем показано в кино. Но тем не менее в образе, который я воплотил на экране, узнавали этого легендарного командира. Для меня это выше всех похвал.

Кадр из фильма «Командир» Фото: EGO Production

— Вы не скучаете по тому, что не играете плохих парней? А после таких положительных персонажей, возможно, вам и не предложат роль отрицательного героя.

— У меня были персонажи неоднозначные. Да в том же Финисте вы вот разглядели заносчивость. Но надо посмотреть фильм и понять, что вообще с этим героем произошло, какая трансформация с ним случилась.

— Я имею в виду такого отрицательного персонажа, как ваш Аркадий Трубецкой из «Серебряных коньков». Он настоящий антагонист.

— Человек просто делает свою работу. Мы все говорим — антагонист-антагонист, до тех пор, пока у нас из кармана не вытащат кошелек якобы благородные ребята, которые в этом фильме показаны.

— В этой картине вы играли с Юрой Борисовым. Он недавно получил престижную награду в США и может оказаться среди номинантов на «Оскар». Как вы относитесь к его карьере?

— Это успех российского актера. Я всегда говорю, что не надо забывать о том, что наша страна — родина великого русского психологического театра, школы Станиславского. И Голливуд не забыл, как они когда-то ухватились за Константина Сергеевича и издали его книгу по актерскому мастерству . И если уж копнуть, вот и Ди Каприо на четверть русский…

— Кирилл, расскажите, пожалуйста, как вы будете отмечать Новый год?

— С семьей.

— У вас есть какие-то традиции?

— Главная традиция — быть вместе, стол вместе накрывать, оливье порезать.

— А елку наряжаете? Она у вас живая или искусственная?

— В детстве была живая, в ведерке с песочком, в которое надо было водичку подливать, чтобы иголки не сыпались. Сейчас наряжаем искусственную с сыном.

Кадр из фильма «Серебряные коньки» Фото: Централ Партнершип

— Подарки ему уже купили?

— Чтобы понять, что нужно ребенку, у которого уже много разных игрушек, мы придумали такой трюк. Вместе с ним написать письмо Деду Морозу и положить его в морозилку.

— А вы в детстве писали Деду Морозу?

— Нет. Я рано понял, что подарки от родителей. Однажды проснулся и пошел смотреть, что под елкой. А там оказалось пусто, мама с папой решили, что положат, когда проснутся. Помню и момент, когда в семь лет я вдруг осознал, что все мы смертны. Я спросил у мамы: «И что? И ты умрешь, и я умру?» Она мне сказала: «Да, так в мире устроено». Мне стало очень грустно, особенно от того, что и близкие люди тоже умрут. Но, с другой стороны, как говорит мой учитель тайцзи, чаще думайте о смерти, чтобы ценить сегодняшний момент.

— А что такое тайцзи?

— Это китайское боевое искусство. Там есть и оздоровительные комплексы, и тренировки с мечами, с посохами.

— Помогло вам это на съемках «Финиста»?

— Подготовка всегда помогает. Сценический бой требует большой тренировки и точности, чтобы никого не повредить.

Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь» Фото: START

— А как драться с рисованными чудищами, которые в фильме есть?

— Вместо чудища перед тобой каскадер — гибкий парень в синем трико.

— Скажите, а будет у «Финиста» продолжение?

— Пока не снимают. Посмотрим, насколько фильм будет успешен в прокате и понравится зрителям. Дай бог.