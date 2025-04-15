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Россияне рассказали о своих планах на майские праздники

Исследование: 11% опрошенных россиян в мае отправятся отдыхать в другой город
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Среди опрошенных россиян 21% респондентов планируют в майские праздники отдыхать на даче, а 18% собираются жарить шашлыки. При этом 16% поедут в гости к родителям или другим родственникам, 11% опрошенных отправятся отдыхать в другой город. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», компаний «СберАвто» и «Ситидрайв», с которыми ознакомились «Известия» 15 апреля.

Для 15% респондентов майские праздники — это время работы на огороде, подготовки к летнему сезону. Некоторые (12%) решили использовать выходные для дополнительного заработка и планируют подрабатывать. Забота о здоровье — приоритет для 9% россиян, которые посвятят праздники именно этому. 8% респондентов займутся домашними делами и запланировали ремонтные работы, а культурный досуг, поход в кино, театр, галерею или на другое мероприятие, выбрали 7% опрошенных. В то же время каждый пятый опрошенный (22%) будет трудиться и проведет праздники на работе, а вот 21% отдохнут дома.

Самыми популярными направлениями для путешествий на майские праздники остаются Москва и Подмосковье — их выбрали 24% опрошенных. Санкт-Петербург и Ленинградская область привлекают 21% россиян. Казань и Ярославль делят третье место по популярности, их планируют посетить по 7% респондентов. Нижний Новгород выбрали 6%. Калининград, Сочи, Тула и Владимир набрали по 5%. Суздаль и Краснодар интересуют 4% опрошенных, столько же (4%) планируют посетить Воронеж. Коломну выбрали 2%. По 1% набрали Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону и Псков. 20% россиян указали другие направления для своих майских путешествий.

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Среди тех, кто планирует путешествие в другие города, почти половина опрошенных (48%) собираются в путешествие на собственном автомобиле. 12% респондентов поедут на машине друзей. Арендованный автомобиль или каршеринг выбрали 9%. 3% и вовсе возьмут «покататься» родительскую машину.

Аренда автомобилей на майские праздники становится всё востребованнее: согласно показателям «Ситидрайва» за 2024 год, во время этого периода количество поездок через приложение увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Значительнее всего число поездок выросло в Сочи — на 451%.

Эксперты «СберАвто» напомнили: в поездках на природу при выборе места парковки важно учитывать не только удобство, но и безопасность. Не стоит парковать машину на сухой траве — это может привести к возгоранию. Лучше выбирать твердую и ровную поверхность, избегая грязи и луж, где автомобиль весной легко увязнет. На склонах обязательно использовать ручной тормоз, а под деревьями лучше и вовсе не парковаться — весной велика вероятность падения веток. Также нельзя загораживать проезды к участкам и природным зонам.

«Важно помнить и об ограничениях на природных территориях. В заповедниках, заказниках и на землях национальных парков въезд на автомобиле запрещен. То же касается и водоохранных зон: к морю нельзя подъезжать ближе чем на 500 м, к рекам — ближе чем на 50–200 м», — добавили эксперты.

Ранее, 3 апреля, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что на майские праздники отправятся за границу 51% туристов-одиночек. При этом самым популярным направлением у путешественников оказался Стамбул.

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