Названы популярные туристические направления на майские праздники

На майские праздники отправятся за границу 51% туристов-одиночек. Самым же популярным направлением оказался Стамбул. Об этом 3 апреля «Известиям» рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди соло-путешественников вырос спрос на поездки за границу: доля зарубежных заказов за год увеличилась на 11% и достигла 51%. Остальные 49% будут отдыхать внутри страны.

Туристы, предпочитающие отдыхать без компании, для майских путешествий по России чаще всего выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд — на них приходится 35% заказов. Средняя продолжительность поездок составляет 1–3 дня (на такой срок оформлены 57% бронирований).

Самые популярные направления среди туристов в этот период — Санкт–Петербург (17,7%) и Москва (16,6%). На третьей строчке — Сочи (6,8%). Для отдыха в одиночестве также оказались популярны Казань (доля — 5,5%), Калининград (5,1%), Нижний Новгород (3,9%), Ярославль (2,2%), Владивосток (2,0%), Волгоград (1,7%) и Минеральные Воды (1,4%).

В других странах россияне, путешествующие в одиночестве, чаще всего выбирают четырехзвездочные отели (33% заказов), а едут за рубеж на 4–7 дня (37%).

Самым популярным зарубежным направлением для поездок в одиночку на майских выходных оказался Стамбул — его выбрали 7,4% россиян. На втором месте Париж — 3,8%, следом Рим (3,5%) и Милан (3,0%).

Также в топ-10 востребованных направлений вошли Ташкент (2,7%), Минск (2,6%), Дубай (2,5%), Ереван (2,2%), Сеул (2,0%) и Пекин (1,9%).

Ранее, 31 марта, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip назвали «Известиям» самые дорогие отельные бронирования, которые путешественники совершили в первый месяц весны. Выяснилось, что рекордную сумму на отдых в марте потратила компания из четырех путешественников, которые провели 10 дней в пятизвездочной гостинице Дубая. Они заплатили 2 050 000 рублей.