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Эксперт сравнил митинги в поддержку Вучича и антиправительственные протесты в Сербии

Эксперт Хазариди: митинги в поддержку Вучича были масштабными
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Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Митинги в поддержку президента Сербии Александра Вучича, прошедшие в Белграде на прошлой неделе, были масштабными, однако уступили по эмоциональному накалу студенческим протестам. Об этом 14 апреля «Известиям» сообщил эксперт КГ «Полилог» Александр Хазариди.

«По форме митинги выглядели масштабно — как по числу участников, так и по организаторским усилиям, включая медийную поддержку. Однако по эмоциональному накалу митинги уступают недавним студенческим протестам, которые были стихийными и более хаотичными», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Вучич остается одним из немногих балканских лидеров, способных удерживать политический баланс между Востоком и Западом, сохраняя относительную стабильность в стране в непростых геополитических условиях.

«Его сторонники ценят последовательность, опыт в международных переговорах и способность обеспечивать инвестиционную привлекательность Сербии, несмотря на внешнее давление. Для многих избирателей он по-прежнему ассоциируется с гарантией порядка, предсказуемости и суверенного курса — ценностей, особенно значимых в бурном балканском регионе», — заключил Хазариди.

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По сообщению Reuters, с 11 по 13 апреля в сербской столице тысячи людей вышли на улицы Белграда, чтобы принять участие в митингах, организованных в знак поддержки Вучича. Уточнялось, что акция рассматривалась как ответ властей на масштабные антиправительственные демонстрации, которые начались в республике после событий ноября 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде. В основном участниками протестов стали студенты. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич и еще несколько политиков подали в отставку.

Вице-премьер страны Александр Вулин 8 марта заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. Позже политик поблагодарил РФ за невмешательство во внутреннюю политику страны.

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