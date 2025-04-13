Сербия благодарна России и президенту РФ Владимиру Путину за ее уважение и невмешательство во внутренние дела государства. Об этом 13 апреля сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин.

«Я хочу поблагодарить правительство РФ и президента Российской Федерации за то, что никогда не вмешивались в наши внутренние вопросы», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, Россия всегда воспринимала Сербию как партнера и оставляла сербам право выбора. Он уточнил, что никто из российских официальных лиц не пытался изменить состав сербского правительства.

«Я благодарен за то уважение, которое вы проявляете к сербскому народу и к нашему праву на выбор», — отметил Вулин.

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с Вулиным 22 марта отметил стойкость Белграда в отказе от присоединения к антироссийским санкциям. Он заявил, что РФ дорожит сложившимися отношениями с Сербией.

Вулин 8 марта заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. Он уточнил, что происходящие в стране протесты направлены на свержение власти и установление нового правительства, которое введет против РФ санкции.