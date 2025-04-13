Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии
Общество
Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Общество
Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест
Мир
СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей
Мир
В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой

Вулин поблагодарил РФ за невмешательство во внутренние дела Сербии

Вулин: РФ никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает республику
0
EN
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сербия благодарна России и президенту РФ Владимиру Путину за ее уважение и невмешательство во внутренние дела государства. Об этом 13 апреля сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин.

«Я хочу поблагодарить правительство РФ и президента Российской Федерации за то, что никогда не вмешивались в наши внутренние вопросы», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, Россия всегда воспринимала Сербию как партнера и оставляла сербам право выбора. Он уточнил, что никто из российских официальных лиц не пытался изменить состав сербского правительства.

«Я благодарен за то уважение, которое вы проявляете к сербскому народу и к нашему праву на выбор», — отметил Вулин.

Тянут — не потянут: Сербия не планирует вводить санкции против России
Присоединение к рестрикциям ЕС может негативно отразиться на экономике балканской страны

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с Вулиным 22 марта отметил стойкость Белграда в отказе от присоединения к антироссийским санкциям. Он заявил, что РФ дорожит сложившимися отношениями с Сербией.

Вулин 8 марта заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. Он уточнил, что происходящие в стране протесты направлены на свержение власти и установление нового правительства, которое введет против РФ санкции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025