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Швеция объявила о крупнейшем со времен холодной войны плане перевооружения

Премьер-министр Кристерссон: перевооружение Швеции обойдется в $30 млрд
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Фото: Global Look Press/US Joint Staff
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Перевооружение Швеции обойдется в 300 млрд крон ($30 млрд). Об этом 14 апреля заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон после встречи с партийными лидерами в Стокгольме.

«Это очень приблизительная оценка — всё зависит от того, каковы будут цели НАТО в конечном итоге. Это будет крупнейшее перевооружение шведской военной обороны со времен холодной войны. И это, к сожалению, совершенно необходимо», — отметил он, подчеркивая важность безопасности страны в свете текущих геополитических угроз.

Кристерссон указал на то, что Швеция теперь является частью альянса из 32 союзников, среди которых три страны обладают ядерным оружием, которое никогда не должно использоваться. Однако, учитывая близость российских ядерных сил, демократия должна иметь возможность защищать себя в рамках коллективной безопасности.

Кроме того, премьер-министр также затронул тему влияния внешнеэкономической политики США на безопасность Швеции. Он указал на то, что неопределенность, вызванная действиями Вашингтона, создает дополнительные риски для экономики страны.

«Я думаю, это самое очевидное, что можно сказать в связи с постоянными новыми заявлениями, особенно по вопросу таможни (пошлин — Ред.). Теперь мы понимаем, что открыто окно для переговоров между ЕС и США», — заявил премьер.

Что касается торговой войны между США и Китаем, Кристерссон выразил обеспокоенность, поскольку она может негативно сказаться на производстве в Пекине и, соответственно, на европейских рынках. Тем не менее он увидел в этой ситуации новые возможности для свободной торговли с другими регионами мира, такими как Латинская Америка и Индия.

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3 апреля газета Politico сообщила, что представители Великобритании, Швеции, Дании, Финляндии, Польши и Нидерландов провели неофициальную встречу в Брюсселе для обсуждения альтернативного способа финансирования перевооружения стран Европы. Онлайн-таблоид Exxpress рассказал что предполагается создание наднационального фонда, который будет закупать вооружения для участвующих в нем государств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для чего ей необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, по мнению главы ЕК, европейским странам следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.

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