СМИ обратили внимание на план стран ЕС по обходу инициативы ЕК по перевооружению
Модель перевооружения Европы, которую обсуждают Великобритания и ряд стран Евросоюза (ЕС) в обход инициативы Еврокомиссии (ЕК), несет преимущества для государств с жесткими внутренними долговыми ограничениями. Об этом 5 апреля написала австрийский онлайн-таблоид Exxpress.
Ранее, 3 апреля, газета Politico сообщила, что на прошлой неделе представители Великобритании, Швеции, Дании, Финляндии, Польши и Нидерландов провели неофициальную встречу в Брюсселе для обсуждения альтернативного способа финансирования перевооружения стран Европы.
Указывается, что идея британского минфина предполагает создание наднационального фонда, который будет закупать вооружения для участвующих в нем государств. Инициатива ЕК, в свою очередь, предполагает выдачу прямых оборонных займов для членов ЕС.
«Фактически, британская модель дает решающее преимущество: она позволяет государствам-участникам исключать расходы на приобретение оружия из своих национальных бюджетов. <…> Это привлекательно для стран со строгими правилами управления долгом, таких, как Швеция или Нидерланды», — отметили в Exxpress.
При этом австрийское издание обратило внимание, что британский план фактически предполагает вывод процесса перевооружения европейских государств из-под контроля Брюсселя. Создание группы стран, противостоящей инициативе ЕК в оборонной сфере, несет в себе взрывоопасный потенциал для всего ЕС, подчеркнула газета.
Ранее, 26 марта, Politico сообщила, что с планом Брюсселя также не согласны Испания, Италия и Франция. Отмечается, что эти государства опасаются увеличения и без того тяжелого долгового бремени в случае финансирования перевооружения через кредиты, как предлагает ЕК.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для чего ей необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, по мнению главы ЕК, европейским странам следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.