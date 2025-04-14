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В ГД назвали слова Зеленского о недоверии к РФ оправданием собственных действий

Депутат Швыткин: Зеленский говорит о недоверии к РФ для оправдания своих действий
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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Президент Украины Владимир Зеленский говорит о недоверии России для оправдания собственных действий по эскалации конфликта. Об этом 14 апреля «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

13 апреля Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что Киев не может доверять России и договоренностям, которые заключают с Москвой в ходе переговоров.

«Подобного рода заявления еще раз свидетельствуют о том, что Зеленский и режим, который он возглавляет, не заинтересованы в проведении переговоров, не заинтересованы в мирном регулировании процесса. Этим самым заявлением он пытается оправдать свои действия по эскалации напряженности и по продолжению обстрелов территории нашей страны», — сказал депутат.

Также он добавил, что подобные заявления могут закончиться, когда страны Евросоюза (ЕС) и США прекратят снабжать Украину оружием.

«Оружие, подставляемое киевскому режиму со стороны, в частности, Соединенных Штатов, и те разведданные, предоставляемые Киеву, конечно, не играют на пользу деэскалации конфликта», — заключил Швыткин.

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18 марта в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп условились о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре, в тот же день глава российского государства отдал соответствующий приказ российским структурам. Тогда же, после публичного согласия Зеленского на приостановку ударов по энергетике, украинская армия атаковала энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 12 апреля сообщил о нарушении более 60 раз договоренности о 30-дневном моратории на удары по российским энергообъектам со стороны Украины. Срок соответствующего договора истекает 16 апреля. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его продление будет зависеть от решения российского президента.

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