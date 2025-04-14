Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США
Сюжет:

В Кремле ответили на вопрос о продлении РФ моратория на удары по энергетике

Песков: продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Возможность продления моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины после 16 апреля будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть от решения президента Путина», — заявил он ТАСС, отвечая на вопрос о возможном продлении договоренности.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что украинская сторона не соблюдала мораторий, и уточнил, что для принятия окончательного решения необходимо проанализировать все 30 дней, на которые договоренность заключалась.

Песков добавил, что российская сторона может обменяться информацией и соображениями с США, после чего президент уже примет решение. Отмечается, что Москва постоянно доводит до Вашингтона информацию о том, что Киев не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам.

Стадия понятия: РФ и США ведут переговоры по Украине на двусторонней основе
Почему добиться прекращения огня к Пасхе вряд ли удастся и когда возможна встреча Путина и Трампа

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 12 апреля сообщил о нарушении более 60 раз договоренности о 30-дневном моратории на удары по российским энергообъектам со стороны Украины. По его словам, украинские боевики ежедневно пытаются атаковать энергоинфраструктуру РФ.

В ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом 18 марта Путин поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре и отдал соответствующий приказ российским структурам. В тот же день после публичного согласия президента Украины Владимира Зеленского на приостановку ударов по энергетике украинская армия атаковала энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025