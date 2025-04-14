В Кремле ответили на вопрос о продлении РФ моратория на удары по энергетике

Возможность продления моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины после 16 апреля будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть от решения президента Путина», — заявил он ТАСС, отвечая на вопрос о возможном продлении договоренности.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что украинская сторона не соблюдала мораторий, и уточнил, что для принятия окончательного решения необходимо проанализировать все 30 дней, на которые договоренность заключалась.

Песков добавил, что российская сторона может обменяться информацией и соображениями с США, после чего президент уже примет решение. Отмечается, что Москва постоянно доводит до Вашингтона информацию о том, что Киев не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 12 апреля сообщил о нарушении более 60 раз договоренности о 30-дневном моратории на удары по российским энергообъектам со стороны Украины. По его словам, украинские боевики ежедневно пытаются атаковать энергоинфраструктуру РФ.

В ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом 18 марта Путин поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре и отдал соответствующий приказ российским структурам. В тот же день после публичного согласия президента Украины Владимира Зеленского на приостановку ударов по энергетике украинская армия атаковала энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.