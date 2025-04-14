Избирком Эквадора назвал действующего президента Нобоа победителем на выборах

Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора назвал действующего главу государства Даниэля Нобоа победителем второго тура президентских выборов после обработки более 90% бюллетеней. Соответствующее решение 13 апреля обнародовала глава эквадорского избиркома Диана Атамаинт.

«Мы сообщаем народу Эквадора, что после обработки более 90% бюллетеней наметилась необратимая тенденция в результатах второго тура выборов президента. НИС признает победителями кандидатов [в президенты и вице-президенты] от партии «Национальное демократическое действие» Даниэля Нобоа и Марию Хосе Пинто», — заявил она в ходе пресс-конференции.

Согласно опубликованным ведомством Эквадора данным, за Нобоа проголосовали 55,88% человек, в то время как его соперницу, кандидата в президенты от партии «Гражданская революция» Луису Гонсалес, поддержали 44,12% избирателей.

По итогам результатов Гонсалес выступила перед своими сторонниками, заявив, что не признает свое поражение на президентских выборах и намерена потребовать пересчета голосов.

«Во имя мужчин, женщин, детей и молодых людей, которых мы представляем, во имя народа, который мы представляем, мы не признаем результаты, представленные Национальным избирательным советом», — приводит ее слова портал Artistegui.

Результаты выборов Гонсалес назвала «самой ужасной и грубой фальсификацией в истории страны». Теперь она намерена потребовать пересчета голосов и вскрытия избирательных урн.

Тем временем посол РФ в Кито Владимир Спринчан заявил, что Россия планирует выстраивать двусторонние отношения с Эквадором при избранном правительстве, перспективы сотрудничества при этом, по его мнению, открываются большие.

«Что касается отношения России к кандидату, который победил, будем работать дальше с новым правительством Эквадора в интересах развития отношений с нашей страной. Перспективы большие, с нашей стороны существуют практические предложения», — сказал он «РИА Новости».

Спринчан также отметил, что сотрудники посольства России, которые присутствовали на выборах в качестве наблюдателей, не отметили каких-либо нарушений в процессе.

В феврале стало известно, что Нобоа лидировал в первом туре президентских выборов в Эквадоре, однако не набирал достаточного количества голосов для победы. Тогда за него проголосовали 47,02%, за его главную конкурентку Луису Гонсалес — 41,14%. Поскольку неопределенность продолжилась, было принято решение о проведении второго тура выборов.