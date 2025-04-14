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В Китае предложили создать глобальную систему управления развитием ИИ

Ханьхуэй: Китай предлагает создать глобальную систему управления развитием ИИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Китай предложил сотрудничать в создании глобальной системы управления искусственным интеллектом (ИИ), чтобы разработать общие нормы пользования и обеспечить одинаковый доступ к возможностям нейросетей для каждого. Об этом 14 апреля сообщил китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Основываясь на принципах совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, Китай готов сотрудничать со всеми партнерами в создании эффективной системы глобального управления ИИ», — заявил посол в ходе беседы с ТАСС.

Он уточнил, что КНР активно участвует в управлении ИИ и стремится к формированию единой системы. По его словам, искусственный интеллект уже сейчас помогает человечеству развиваться и является «ключевым двигателем научно-технической революции».

Ханьхуэй подчеркнул, что, несмотря на плюсы, которые привносят нейросети в жизнь каждого, мировое сообщество должно коллективно управлять ими, чтобы не допустить политизации и использования ИИ как оружия в личных целях.

«Выбор между сотрудничеством и конфронтацией, открытостью и изоляцией, взаимной выгодой и игрой с нулевой суммой становится определяющим для будущего всего человечества», — сказал посол.

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