В Китае предложили создать глобальную систему управления развитием ИИ

Китай предложил сотрудничать в создании глобальной системы управления искусственным интеллектом (ИИ), чтобы разработать общие нормы пользования и обеспечить одинаковый доступ к возможностям нейросетей для каждого. Об этом 14 апреля сообщил китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Основываясь на принципах совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, Китай готов сотрудничать со всеми партнерами в создании эффективной системы глобального управления ИИ», — заявил посол в ходе беседы с ТАСС.

Он уточнил, что КНР активно участвует в управлении ИИ и стремится к формированию единой системы. По его словам, искусственный интеллект уже сейчас помогает человечеству развиваться и является «ключевым двигателем научно-технической революции».

Ханьхуэй подчеркнул, что, несмотря на плюсы, которые привносят нейросети в жизнь каждого, мировое сообщество должно коллективно управлять ими, чтобы не допустить политизации и использования ИИ как оружия в личных целях.

«Выбор между сотрудничеством и конфронтацией, открытостью и изоляцией, взаимной выгодой и игрой с нулевой суммой становится определяющим для будущего всего человечества», — сказал посол.

В Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) 9 апреля сообщили «Известиям» о том, что российские ученые на основе искусственного интеллекта разработали цифровой модуль оценки здоровья и формирования персональных рекомендаций для граждан трудоспособного возраста.