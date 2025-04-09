Российские ученые разработали модуль глубокой оценки здоровья на основе ИИ
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- Российские ученые разработали модуль глубокой оценки здоровья на основе ИИ
Российские ученые на основе искусственного интеллекта (ИИ) разработали цифровой модуль оценки здоровья и формирования персональных рекомендаций для граждан трудоспособного возраста. Об этом сообщили «Известиям» в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) 9 апреля. Решение внедрено в информационную платформу Health Heuristics.
Как объяснили эксперты, новая разработка автоматически выявляет и ранжирует риски развития возрастных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), например сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания, связанные с хроническим стрессом, воспалительными процессами, нарушениями обмена веществ и митохондриальной дисфункцией.
Генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев отметил, что реализация проекта направлена на решение задач ранней диагностики и профилактики.
Основу модуля составляют специально разработанные и протестированные опросники двух типов — базовый и расширенный. Базовый опросник охватывает 15 распространенных ранних симптомов ухудшения состояния здоровья и выявляет факторы риска. К ним относятся хронический стресс, проблемы с позвоночником, нарушения обмена веществ, дефицит витаминов и другие распространенные факторы. Используя результаты базового опросника, платформа формирует группы риска и определяет необходимость дополнительного обследования или специализированной помощи.
Расширенный опросник детально оценивает состояние здоровья, анализирует 75 симптомов и свыше 150 факторов образа жизни и параметров окружающей среды.
Ранее, 14 февраля, председатель совета директоров ГК «ДИАКОН» Андрей Варивода рассказал «Известиям», что искусственный интеллект становится неотъемлемой частью российского здравоохранения, трансформируя традиционные подходы к диагностике и лечению заболеваний. По его словам, к 2026 году ожидается массовое внедрение ИИ-систем в региональных медицинских учреждениях.