В США задержали подозреваемого в поджоге резиденции губернатора Пенсильвании

Власти США задержали подозреваемого в поджоге резиденции губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро. Об этом 13 апреля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление полиции.

По его данным, задержанному мужчине по имени Коди Балмер будут предъявлены обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге, а также нападении на группу лиц с отягчающими вину обстоятельствами.

Детали о личности злоумышленника и его мотиве в данный момент неизвестны.

О поджоге резиденции губернатора Шапиро стало известно 13 апреля. Тогда уточнялось, что глава штата и его близкие были перевезены из резиденции в безопасное место, и в результате происшествия никто не пострадал.