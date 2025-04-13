В США подожгли резиденцию губернатора штата Пенсильвания

В США неизвестный в ночь на 13 апреля поджег резиденцию губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро. Об этом чиновник написал социальной сети X (бывш. Twitter).

«В два часа ночи я и моя семья проснулись из-за стуков полиции Пенсильвании в дверь, так как поджигатель устроил пожар в резиденции губернатора в Харрисбурге», — говорится в сообщении.

Глава штата и его близкие были перевезены из резиденции в безопасное место, в результате происшествия никто не пострадал, возгорание потушено.

Данные о личности злоумышленника и его мотиве пока не приводятся.

1 апреля сообщалось, что в Польше на три месяца арестовали 34-летнего украинца, который облил бензином и поджег работодателя. Уточнялось, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми лет до пожизненного.