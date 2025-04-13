Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область ранен мирный житель. Об этом 13 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в Грайворонском городском округе, в районе села Глотово, с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что после оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали. Отмечалось, что были также повреждены стекла и кузов автомобиля.