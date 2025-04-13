Дипломаты РФ и стран СНГ возложили цветы к памятнику героям Красной армии в Вене

Дипломаты из России и стран СНГ возложили цветы к памятнику героям Красной армии в честь 80-летия освобождения Вены. Кадры 13 апреля публикуют «Известия».

На кадрах видно, как представители дипломатии стоят с букетами у венского мемориала советским воинам-освободителям.

Кроме того, были представлены информационные стенды и фотохроника тех лет, на установку которых потребовалось разрешение городских властей.

Ранее в этот день посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью «Известиям» заявил, что в массе исторических публикаций, а также репортажей на радио и телевидении Австрии, посвященных 80-летию освобождения Вены, трудно найти объективную оценку событий 1945 года. По словам дипломата, замалчивают местные СМИ и роль австрийцев в общем комплексе преступлений вермахта или СС на территории Советского Союза.