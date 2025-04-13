В Ростовской области сообщили об уничтожении БПЛА ВСУ в четырех районах региона
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- В Ростовской области сообщили об уничтожении БПЛА ВСУ в четырех районах региона
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили за ночь атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четырех районах Ростовской области. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе», — говорится в сообщении Слюсаря в Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Слюсарь 12 апреля сообщил о том, что средства ПВО отразили за ночь атаку украинских БПЛА в пяти районах региона. Беспилотники были уничтожены в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах.