Эксперт рассказала о новых правилах использования СИМ в 2025 году

Ежегодно открытие сезона проката самокатов сопровождается введением изменений, регламентирующих использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Новые правила в этой области делают их полноценными участниками дорожного движения. О том, какие именно изменения вступают в силу в этом году, 13 апреля «Известиям» рассказала начальник Управления разработки и развития продуктов «Росгосстраха» Виктория Алтухова.

Правовой статус транспортных средств СИМ получили в 2023 году, напомнила она. По ее словам, в 2025 году для аренды электросамоката в Москве пользователям понадобиться верификация через сервис Mos ID с помощью учетной записи на портале mos.ru.

Также электросамокат можно взять напрокат только с 18 лет. При этом до 7 лет можно будет законно пользоваться СИМ только под присмотром взрослых, детям от 7 до 14 лет возможно будет использовать их самостоятельно, но только в специально разрешенных зонах.

Кроме того, отметила специалист, водителей электросамокатов обязуют уступать дорогу при выезде из жилых зон, пересечении дорог вне перекрестков и при движении рядом с пешеходами самокатчики обязаны уступать дорогу.

Также, по словам эксперта, будет введен запрет на езду на СИМ вдвоем, за это с нарушителей потребуют 800 рублей, а также им могут грозить большие штрафы от компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду.

Также максимальная скорость в городе — 25 км/ч, в жилых и велосипедных зонах — 20 км/ч, дополнила Алтухова.

Помимо этого, движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. Знак 3.35 говорит о том, что движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено; знак 8.4.7.2 является дополнением к любому уже установленному знаку и распространяет его действие на пользователей СИМ, знак 8.4.16, наоборот, не распространяет действие основного знака на пользователей средств индивидуальной мобильности, пояснила эксперт.

«Несмотря на ужесточение правил, количество пользователей средств индивидуальной мобильности растет в геометрической прогрессии. Негативные события, связанные с эксплуатацией этих видов транспорта, аналогичны тем, которые наступают при использовании автомобилей, мотоциклов и прочих ТС, в отношении которых действуют жесткие законодательные требования. По характеру и размеру ущерба от происшествий СИМ уже можно проводить очевидные аналогии с правилами ОСАГО или каско транспортных средств», — подчеркнула она.

Также она указала, что на сегодняшний день только компании, предоставляющие услуги пользования (аренды) электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ, осуществляют страхование здоровья клиента, а также его ответственности перед третьими лицами, за собственный счет. Однако вне контура защиты и ответственности остается много россиян, которые используют свои собственные устройства, отметила Алтухова.

2 апреля в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что все электросамокаты и велосипеды операторов кикшеринга в Москве в 2025 году оснастили обновленными номерами. Прокатные средства индивидуальной мобильности получили укрупненные номера, что упростит выявление нарушителей по камерам, отметили в дептрансе.