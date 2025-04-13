Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии
Общество
Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Общество
Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест
Мир
СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей
Мир
В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой

Эксперт рассказала о новых правилах использования СИМ в 2025 году

Эксперт «Росгосстраха» Алтухова: в РФ запретят ездить на электросамокате вдвоем
0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ежегодно открытие сезона проката самокатов сопровождается введением изменений, регламентирующих использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Новые правила в этой области делают их полноценными участниками дорожного движения. О том, какие именно изменения вступают в силу в этом году, 13 апреля «Известиям» рассказала начальник Управления разработки и развития продуктов «Росгосстраха» Виктория Алтухова.

Правовой статус транспортных средств СИМ получили в 2023 году, напомнила она. По ее словам, в 2025 году для аренды электросамоката в Москве пользователям понадобиться верификация через сервис Mos ID с помощью учетной записи на портале mos.ru.

Также электросамокат можно взять напрокат только с 18 лет. При этом до 7 лет можно будет законно пользоваться СИМ только под присмотром взрослых, детям от 7 до 14 лет возможно будет использовать их самостоятельно, но только в специально разрешенных зонах.

Кроме того, отметила специалист, водителей электросамокатов обязуют уступать дорогу при выезде из жилых зон, пересечении дорог вне перекрестков и при движении рядом с пешеходами самокатчики обязаны уступать дорогу.

Также, по словам эксперта, будет введен запрет на езду на СИМ вдвоем, за это с нарушителей потребуют 800 рублей, а также им могут грозить большие штрафы от компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду.

Вилкой в СИМ: нарушителей на электросамокатах ждут серьезные штрафы
Наказывать планируют за превышение скорости и езду вдвоем

Также максимальная скорость в городе — 25 км/ч, в жилых и велосипедных зонах — 20 км/ч, дополнила Алтухова.

Помимо этого, движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. Знак 3.35 говорит о том, что движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено; знак 8.4.7.2 является дополнением к любому уже установленному знаку и распространяет его действие на пользователей СИМ, знак 8.4.16, наоборот, не распространяет действие основного знака на пользователей средств индивидуальной мобильности, пояснила эксперт.

«Несмотря на ужесточение правил, количество пользователей средств индивидуальной мобильности растет в геометрической прогрессии. Негативные события, связанные с эксплуатацией этих видов транспорта, аналогичны тем, которые наступают при использовании автомобилей, мотоциклов и прочих ТС, в отношении которых действуют жесткие законодательные требования. По характеру и размеру ущерба от происшествий СИМ уже можно проводить очевидные аналогии с правилами ОСАГО или каско транспортных средств», — подчеркнула она.

Также она указала, что на сегодняшний день только компании, предоставляющие услуги пользования (аренды) электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ, осуществляют страхование здоровья клиента, а также его ответственности перед третьими лицами, за собственный счет. Однако вне контура защиты и ответственности остается много россиян, которые используют свои собственные устройства, отметила Алтухова.

2 апреля в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что все электросамокаты и велосипеды операторов кикшеринга в Москве в 2025 году оснастили обновленными номерами. Прокатные средства индивидуальной мобильности получили укрупненные номера, что упростит выявление нарушителей по камерам, отметили в дептрансе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025