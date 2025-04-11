Песков сообщил о прибытии Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Россию. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию», — заявил он журналистам.

Также Песков, отвечая на вопрос, наблюдает ли Москва за продолжением переговоров между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, сказал, что Кремль следит за всеми новостями, которые касаются ситуации вокруг Украины.

Песков уточнил, что Кремль проинформирует, если в графике президента РФ Владимира Путина появится встреча с Уиткоффом.

О поездке Уиткоффа в Россию этим утром сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По данным сервиса Flightradar, самолет из США, того же типа, что и у спецпосланника Трампа, сел в Санкт-Петербурге.

Последняя встреча Путина и Уиткоффа состоялась вечером 13 марта. В эфире телеканала CBS News 16 марта спецпосланник американского президента сообщил, что на переговорах в Москве стороны достигли большого прогресса в обсуждении конфликта на Украине. Позже, 22 марта, Уиткофф сказал, что Путин передал Трампу в подарок его портрет, написанный российским художником.