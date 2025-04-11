Axios узнал о поездке Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направился в Россию. Об этом 11 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Дипломатический посланник президента Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом [РФ] Владимиром Путиным в пятницу», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что ожидаемая встреча станет третьей по счету.

По данным сервиса Flightradar, самолет из США, того же типа, что и у Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге.

Последняя встреча Путина и Уиткоффа состоялась вечером 13 марта. В эфире телеканала CBS News 16 марта спецпосланник американского президента сообщил, что на переговорах в Москве стороны достигли большого прогресса в обсуждении конфликта на Украине. Позже, 22 марта, Уиткофф сообщил, что Путин передал президенту США Дональду Трампу в подарок его портрет, написанный российским художником.