Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ
Мир
Президент Республики Сербской Додик назвал Европу синонимом кризиса
Мир
Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета в реку Гудзон
Мир
Посольство РФ потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян
Мир
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 4,8
Мир
Генсек UNCTAD указала на блокировку притока инвестиций в мире из-за пошлин США
Армия
Спецназ Росгвардии уничтожил БМП-1 с боевиками ВСУ в Сумской области
Мир
В Госдепе США призвали Россию освободить осужденного за наемничество американца
Политика
Политолог оценил заявления Киева о готовности купить оружие США
Мир
Трамп заявил об отсутствии необходимости в Маске
Мир
Госдеп США подтвердил отставку посла США в Киеве Бриджит Бринк
Мир
В Нигерии рассказали о риске затопления почти всех штатов страны
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили технику и блиндажи ВСУ в зоне проведения СВО
Общество
Верховный суд признал право на компенсацию за навязчивые звонки с рекламой
Спорт
Овечкину подарили золотую клюшку в честь поставленного рекорда по забитым шайбам
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Общество
В Забайкальском крае установили 36 виновников природных пожаров

Axios узнал о поездке Уиткоффа в Россию

Axios: Уиткофф направился в РФ и может встретиться с Путиным
0
EN
Фото: TASS/WILL OLIVER
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направился в Россию. Об этом 11 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Дипломатический посланник президента Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом [РФ] Владимиром Путиным в пятницу», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что ожидаемая встреча станет третьей по счету.

По данным сервиса Flightradar, самолет из США, того же типа, что и у Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге.

Особая дипмиссия: РФ и США уходят от наследия Байдена
Москва и Вашингтон обсудили восстановление штата посольств и прямые перелеты, а также обменялись заключенными

Последняя встреча Путина и Уиткоффа состоялась вечером 13 марта. В эфире телеканала CBS News 16 марта спецпосланник американского президента сообщил, что на переговорах в Москве стороны достигли большого прогресса в обсуждении конфликта на Украине. Позже, 22 марта, Уиткофф сообщил, что Путин передал президенту США Дональду Трампу в подарок его портрет, написанный российским художником.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025