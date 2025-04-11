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Лавров заявил об исходящей одновременно от РФ и США идеи обмена заключенными
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Лавров заявил об исходящей одновременно от РФ и США идеи обмена заключенными

Лавров: обмен заключенными между РФ и США помогает укреплять доверие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 апреля заявил, что инициаторами последнего обмена заключенными между Россией и США выступили одновременно обе стороны.

«Идея родилась одновременно с обеих сторон. Ну, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, — это всегда позитивно», — сказал Лавров.

По его словам, такие шаги способствуют укреплению доверия, однако на полное восстановление взаимопонимания потребуется время.

«Это уже второй такой обмен за последние несколько недель, и, мне кажется, это помогает укреплять доверие, которое столь необходимо», — дополнил Лавров.

Глава МИД России отметил, что доверие было разрушено администрацией бывшего президента США Джо Байдена. По его словам, Москва считает реалистичным и необходимым нацелиться на нормализацию отношений с Вашингтоном.

Он также подчеркнул, что контакты с командой президента США Дональда Трампа показали понимание необходимости диалога, и «такой подход вполне реалистичен».

Россия и США вновь обменялись заключенными. Главное

Ранее, 10 апреля, в Абу-Даби произошел обмен россиянина Артура Петрова, задержанного в 2023 году по запросу США на Кипре, на осужденную в России за государственную измену гражданку США Ксению Карелину. Уточняется, что Карелина помилована указом президента России Владимира Путина. Она была осуждена на 12 лет колонии общего режима «за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству».

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