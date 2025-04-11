Три украинских беспилотника уничтожены над Белгородской и Курской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Около 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — написали в Telegram-канале ведомства.
По словам Минобороны, один беспилотник над Белгородской областью был уничтожен около 08:10 мск.
Ранее в этот день сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ. Уточняется, что над Курской областью было ликвидировано 25 беспилотников, а над Белгородской — пять.