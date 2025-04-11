Средства ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями Курской и Белгородской областей. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что над Курской областью было ликвидировано 25 беспилотников, а над Белгородской — пять.

В Минобороны сообщили 10 апреля об уничтожении за ночь 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ. В частности, 13 дронов поразили в небе над Брянской областью, 12 — над территорией Калужской области. Дроны также были ликвидированы над Калужской, Курской, Белгородской, Московской, Орловской областями и территорией Республики Крым.