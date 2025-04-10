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Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ
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Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями семи регионов России. Об этом 10 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«За период с 20:15 мск 9 апреля по 06:00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 13 дронов поразили в небе над Брянской областью, 12 — над территорией Калужской области и семь — над Курской областью. Помимо этого, по четыре беспилотника уничтожили над Белгородской областью и Республикой Крым и по одному — над Московской и Орловской областями.

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Минобороны РФ 9 апреля сообщило о том, что силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Уточняется, что дроны были самолетного типа.

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