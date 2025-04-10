Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями семи регионов России. Об этом 10 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«За период с 20:15 мск 9 апреля по 06:00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что 13 дронов поразили в небе над Брянской областью, 12 — над территорией Калужской области и семь — над Курской областью. Помимо этого, по четыре беспилотника уничтожили над Белгородской областью и Республикой Крым и по одному — над Московской и Орловской областями.
Минобороны РФ 9 апреля сообщило о том, что силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Уточняется, что дроны были самолетного типа.