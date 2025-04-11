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Премьер-министр Испании Санчес назвал ЕС партнером Китая

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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
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Глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что рассматривает Китай как партнера Евросоюза (ЕС). Об этом он сообщил 11 апреля на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Испания всегда будет работать над укреплением прочных и сбалансированных отношений между Китаем и ЕС», — приводит слова Санчеса агентство EFE.

Премьер-министр подчеркнул, что в центре внимания королевства всегда будет «развитие взаимовыгодных отношений» между Пекином и Мадридом.

Лидер КНР, в свою очередь, сообщил, что Китай готов устанавливать с Испанией «всеобъемлющее стратегическое партнерство» для улучшения благосостояния двух стран.

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Министр финансов Германии Йорг Кукис 9 апреля сообщил, что странам ЕС нужно заключать новые торговые сделки на фоне введения пошлин США. Он заявил, что Евросоюзу нужно возобновить торговые переговоры с Индонезией, Индией и Малайзией.

Политолог Константин Калачев 8 апреля высказал мнение, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пытаться раздробить ЕС, в том числе введением импортных пошлин. По словам эксперта, лидер США выставляет Европе очень жесткие условия отсрочки введения новых тарифов в виде компенсации торгового дефицита в размере $350 млрд. По мнению политолога, это может разобщить страны объединения.

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