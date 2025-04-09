В минфине ФРГ призвали ЕС заключать новые торговые соглашения на фоне пошлин США

Введенные Соединенными Штатами пошлины наносят серьезный ущерб как американской, так и мировой экономике. Ограничения приводят к росту инфляции, замедлению роста, снижению занятости и заработной платы, а также подрывают доверие к глобальной торговле. Об этом заявил 9 апреля министр финансов Германии Йорг Кукис.

«Мы уже неоднократно говорили, что пошлины, введенные США, вредны как для США, так и для остального мира. <…> Об этом свидетельствуют и соответствующие исследования первого раунда пошлин в первый срок [американского лидера Дональда] Трампа. Негативный эффект от них сохраняется и по сей день», — рассказал Кукис в интервью немецкому телеканалу Phoenix, опубликованному на YouTube.

Он напомнил, что вопрос дисбаланса в торговых отношениях уже поднимался в диалоге с предыдущими администрациями, в том числе с представителями команды Трампа во время его первого президентского срока.

«США, конечно, импортируют больше товаров, чем экспортируют, но, с другой стороны, в сфере услуг США экспортируют значительно больше, чем импортируют. И если сложить эти два показателя вместе, то дефицит торгового баланса США окажется гораздо меньше, чем то, что иногда публикуют СМИ», — уточнил Кукис.

Глава минфина ФРГ рассказал, что цифровые компании в Евросоюзе (ЕС) выражают серьезную обеспокоенность возможным введением высокого налога на цифровые услуги. По его словам, это связано с тем, что Европа до сих пор не создала собственной альтернативы в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий и другой цифровой инфраструктуры, которая на данный момент доступна преимущественно американским компаниям. Он подчеркнул, что при такой ситуации Европе предстоит приложить значительные усилия для разработки собственной технологической базы.

В качестве ответа на пошлины США министр предложил активизировать торговое сотрудничество с другими регионами.

«Самой логичной реакцией Еврокомиссии на пошлины должны быть немедленная ратификация уже подписанного торгового соглашения Mercosur и возобновление переговоров с Индонезией, Индией и Малайзией, которые продолжаются уже некоторое время», — заявил он.

Кукис также добавил, что интерес к свободной торговле с ЕС проявляют многие африканские страны и государства Юго-Восточной Азии, пострадавшие от американских пошлин. По его мнению, если остальной мир усилит торговые связи между собой, это может нанести ущерб экономическим интересам США и заставит их скорректировать свою политику.

Накануне, 8 апреля, Трамп сообщил, что введенные пошлины США приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли. Кроме того, Трамп добавил, что более 70 стран выразили свою готовность к проведению переговоров с США по вопросу введенных пошлин.

Политолог Константин Калачев в тот же день высказал мнение, что американский лидер может пытаться раздробить ЕС, в том числе введением импортных пошлин. По словам эксперта, президент Соединенных Штатов выставляет Европе очень жесткие условия отсрочки введения новых тарифов в виде компенсации торгового дефицита в размере $350 млрд. По мнению Калачева, это может разобщить страны объединения.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.