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Политолог уличил Трампа в желании раздробить Евросоюз

Политолог Калачев: Трамп хочет раздробить Евросоюз
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Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
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Президент США Дональд Трамп может пытаться раздробить Евросоюз (ЕС) в том числе введением импортных пошлин. Такое мнение политолог Константин Калачев высказал во вторник, 8 апреля.

По его словам, американский лидер выставляет Европе очень жесткие условия отсрочки введения новых тарифов в виде компенсации торгового дефицита в размере $350 млрд. По мнению Калачева, это может разобщить страны союза.

Он отметил, что странам будет крайне непросто выработать единую позицию. Каждая европейская страна самостоятельно решает проблемы энергетической безопасности.

«Как, к примеру, Венгрия и Словакия, сохраняющие контракты с Россией. Есть и те, кто ориентирован на норвежский газ, другие источники. Нынешние условия Трампа — это попытка встряхнуть Европу, поднять планку, чтобы затем понижать ее в диалоге с конкретными государствами», — сказал Калачев в разговоре с Lenta.Ru.

По словам политолога, согласованную позицию будет трудно выработать прежде всего из-за разной степени зависимости от Соединенных Штатов. Он указал на крайне зависимую от США Польшу, на поддерживающие политику Трампа Венгрию и Словакию, а также на Францию и Германию, которые хотели бы выйти из-под американской опеки.

«Трамп действует по принципу «разделяй и властвуй». Его задача — раздробить Европу, чтобы дальше договариваться с каждой страной по отдельности. Фактически он разваливает Евросоюз, пытается его дестабилизировать», — сказал Калачев.

Он допустил, что Европа может выработать какое-то компромиссное предложение, но Трамп понимает, что все хотят договориться сепаратно, не беря на себя дополнительные обременения.

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Ранее Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Евросоюзу предстоит взять на себя обязательства по покупке у США энергоносителей, передает RT.

Он заметил, что торговый дефицит США с Евросоюзом составляет $350 млрд. По словам Трампа, он быстро исчезнет, так как Европе придется взять на себя обязательства и покупать у Соединенных Штатов аналогичное количество энергоресурсов.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что новые тарифы, установленные Трампом, усугубляют экономические проблемы Европы, сообщает 360.ru.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

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