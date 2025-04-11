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Путешественник Морозов рассказал про отказ Эквадора пустить россиян в страну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский блогер и путешественник Александр Морозов, объехавший 86 стран в ходе кругосветного путешествия, из-за решения властей Республики Эквадор не смог попасть в южноамериканскую страну. Об этом 11 апреля он рассказал «Известиям».

«Отказали во въезде, выдали бумажку, что мы что-то нарушили, хотя мы ничего не нарушали. Поэтому в Эквадоре мы пробыли ровно два с половиной часа», — сказал Морозов.

Путешественник назвал происходящее «политическим произволом» и указал, что после безуспешных попыток въехать в Эквадор отправился в Чили, чтобы из Сантьяго продолжить путешествие. Несмотря на усилия, посол РФ в Эквадоре не смог помочь ни Морозову, ни другим российским туристам. Путешественник назвал ограничения, которые поставили власти южноамериканской страны, «идиотскими».

Кроме того, Морозов рассказал подробности своей кругосветной экспедиции. Он отметил, что это уже его второе такое путешествие, совершенное на отечественном автомобиле УАЗ, известном как «буханка».

«Посещено на данный момент 86 стран мира. Наверное, после Чили я отправлю машину уже на другой континент, где продолжу путешествие по Евразии. В планах проехать Монголию, Шелковый путь, через Китай и Юго-Восточную Азию и нашу Среднюю Азию. Хочу количество стран довести до 100», — рассказал россиянин.

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Посольство России в Эквадоре 10 апреля обратилось в МИД страны с просьбой отменить запреты на въезд россиян на территорию республики. Согласно информации дипломатов, на данный момент известно о девяти подобных случаях, произошедших в период с 6 по 10 апреля текущего года.

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