СМИ сообщили о планах Британии по размещению войск на Украине на пять лет
Великобритания рассматривает возможность разместить на пять лет войска на территории Украины. Об этом 10 апреля сообщила газета The Telegraph.
«Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками», — говорится в публикации.
В издании уточнили, что помимо отправки сухопутных войск возглавляемая Лондоном и Парижем «коалиция желающих» намерена обеспечить защиту воздушного и морского пространства страны, а также дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «необходимую передышку».
Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 27 марта. На встрече присутствовало около 30 европейских лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Тогда французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон намерены разместить военнослужащих в стратегически важных для Киева местах. Он уточнил, что договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о совместной работе по обеспечению киевского режима «сильной армией».
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на украинских территориях, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.