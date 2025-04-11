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СМИ сообщили о планах Британии по размещению войск на Украине на пять лет

The Telegraph: Британия рассматривает размещение войск на Украине на пять лет
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Фото: TASS/AP/Vadim Ghirda
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Великобритания рассматривает возможность разместить на пять лет войска на территории Украины. Об этом 10 апреля сообщила газета The Telegraph.

«Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками», — говорится в публикации.

В издании уточнили, что помимо отправки сухопутных войск возглавляемая Лондоном и Парижем «коалиция желающих» намерена обеспечить защиту воздушного и морского пространства страны, а также дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «необходимую передышку».

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Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 27 марта. На встрече присутствовало около 30 европейских лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Тогда французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон намерены разместить военнослужащих в стратегически важных для Киева местах. Он уточнил, что договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о совместной работе по обеспечению киевского режима «сильной армией».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на украинских территориях, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.

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