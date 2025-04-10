Трамп заявил о возможном продлении 90-дневной паузы в повышении импортных пошлин

США, возможно, продлят 90-дневную паузу, которая приостанавливает повышение импортных пошлин. Об этом 10 апреля сообщил американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

По его словам, решение о продлении или окончании паузы будет приниматься через три месяца. Он отметил, что оно будет зависеть от ситуации в мире на момент принятия соответствующего решения.

«Если [в течение 90 дней] мы не сможем заключить ту сделку, которую хотим, взаимовыгодную сделку, то мы вернемся туда, откуда начали [повышенным ставкам пошлин]», — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер добавил, что на данный момент в США не рассматривают возможности отмены тарифов. Также он уточнил, что средства, которые получит американская сторона от пошлин, пойдут на оплату госдолга страны, снижение налогов, формирование сбалансированного бюджета и охрану государственных границ.

Помимо этого, Трамп раскритиковал отношение других стран к предыдущим американским администрациям. По его мнению, государства Евросоюза (ЕС) и Китая пользовались США «в своих интересах».

«Евросоюз очень умен, но они действительно воспользовались Соединенными Штатами. <…> Я не виню их, не виню Китай, не виню никого. Я виню людей, которые сидели за этим столом, позволяя этому происходить. Я виню многих президентов», — сказал американский лидер.

Телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом 10 апреля сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет мира, но также хочет справедливой торговли и «большей самодостаточности для американской экономики».

Газета The New York Times 8 апреля сообщила о том, что Трамп отложил введение пошлин для 75 стран на 90 дней из-за паники среди американцев — президент охарактеризовал ситуацию на рынках после введения тарифов как «довольно мрачную».