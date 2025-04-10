При обысках дома ректора ПсковГУ нашли люксовые вещи и драгоценности

Дома у арестованной по подозрению в мошенничестве ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной хранились брендовые сумки, дорогостоящие шубы и драгоценности. Об этом свидетельствуют кадры, сделанные во время обыска квартиры женщины, которые появились в распоряжении «Известий» 10 апреля.

В рамках обысков у фигурантки дела были найдены 11 брендовых сумок, ювелирные украшения, четыре дорогостоящие шубы, а также документы на автомобиль за 9 млн рублей.

Помимо этого, по словам источника «Известий», Ильина и ее супруг владеют недвижимостью в Москве. В 2019 и 2023 годах они купили в столице две квартиры обшей стоимостью около 40 млн рублей. По словам источника, в одной из них живут муж и дети ректора, а в другой — ее родители.

Ильина была задержана 8 апреля, на следующий день Псковский городской суд приговорил ее к аресту на два месяца.

В отношении ректора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По данным следствия, она трудоустроила в университет несуществующего сотрудника, через зарплаты которому обналичила 10 млн рублей. Кроме того, в течение нескольких лет ректор присваивала себе начисляемые сотрудникам вуза повышения зарплат и премий.