Суд на два месяца арестовал ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве
Псковский городской суд вынес приговор об аресте на два месяца в отношении ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 9 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
«Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — указано в Telegram-канале.
Отмечается, что обвинение предусмотрено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
В этот же день следственное управление Следственного комитета РФ по Белгородской области сообщило о задержании 50-летнего мужчины по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь командиром общественного объединения правоохранительной направленности, создал подложные документы о выходах на дежурство сотрудников, которые на самом деле не принимали участия в мероприятиях.