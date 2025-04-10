На Украине заявили о переименовании 1 тыс. населенных мест в рамках декоммунизации
За последнее десятилетие на Украине около тысячи населенных пунктов подверглись переименованованию в рамках политики декоммунизации в стране. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе украинского министерства культуры.
«Благодаря декоммунизационному законодательству запущен процесс очистки публичного пространства <...>, в результате которого переименовано около тысячи населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах», — говорится на сайте ведомства.
С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, в рамках которого идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей, дополняет «Газета.Ru».
Ранее, 29 января, сообщалось, что кабинет министров Украины утвердил новые названия для 20 географических объектов в Одесской области в рамках декоммунизации и деколонизации.
До этого, 17 января, украинское правительство сформировало список из более чем 200 географических объектов, которые будут переименованы из-за того, что их названия связаны с Россией. В список вошли реки, урочища, парки, памятники природы, заповедники, водохранилища, леса, железнодорожные станции.