Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%
Общество
Открытое горение на складе в Сходне ликвидировано
Интернет и технологии
В работе СБП произошел сбой
Общество
На строительство жилья в ДНР и Запорожской области выделят более 520 млн рублей
Общество
Мишустин рассказал о новых правилах посещения музеев для многодетных семей
Армия
ВС РФ уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ в Сумской области
Политика
Политолог оценил заявления Киева о готовности купить оружие США
Мир
Трамп сообщил о планах по лишению городов — убежищ для мигрантов финансирования
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Авто
Мотоциклистам разрешат бесплатно парковаться в Подмосковье
Мир
В Австрии указали на возможность сотрудничества РФ и США на фоне пошлин Трампа
Общество
Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ энергообъекта в Курской области
Мир
В Германии указали на отсутствие вреда от торговой политики США для России
Общество
Суд вынес приговор двоим мужчинам за подготовку терактов в Воронежской области
Спорт
В ФДР сообщили о допуске российских дзюдоистов к турниру на чемпионате Европы
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Мир
Алиев призвал Евросоюз не лезть в отношения Азербайджана с Арменией и Турцией

На Украине заявили о переименовании 1 тыс. населенных мест в рамках декоммунизации

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За последнее десятилетие на Украине около тысячи населенных пунктов подверглись переименованованию в рамках политики декоммунизации в стране. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе украинского министерства культуры.

«Благодаря декоммунизационному законодательству запущен процесс очистки публичного пространства <...>, в результате которого переименовано около тысячи населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах», — говорится на сайте ведомства.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, в рамках которого идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей, дополняет «Газета.Ru».

Прощай, Ленин: как на Украине закончилась декоммунизация
Националисты переключились на борьбу с русскими школьниками и бизнесменами

Ранее, 29 января, сообщалось, что кабинет министров Украины утвердил новые названия для 20 географических объектов в Одесской области в рамках декоммунизации и деколонизации.

До этого, 17 января, украинское правительство сформировало список из более чем 200 географических объектов, которые будут переименованы из-за того, что их названия связаны с Россией. В список вошли реки, урочища, парки, памятники природы, заповедники, водохранилища, леса, железнодорожные станции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025