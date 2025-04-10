Путин: решить вопрос с жильем можно так, как не решали ни при царе, ни при СССР

Основные вопросы относительно жилья в России сегодня могут быть решены так, как никогда не решались — ни в царские времена, ни в эпоху Советского Союза. Об этом 10 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко.

Как отметил глава государства, жилищный вопрос является одним из ключевых и самых чувствительных для россиян и от его решения зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан.

«У нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские», — с уверенностью заявил президент.

Он добавил, что в стране для этого есть всë: технологии, производство стройматериалов, наука, а также значительно продвинулась сама организация строительного процесса.

Также Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой и «работать с потребителями». Мутко рассказал, что в последнее время из-за высокой ключевой ставки и завершения массовой льготной ипотеки спрос на жилье снизился. По его словам, это может отрицательно повлиять на будущие жилищные проекты, которые планируются на 2027–2028 годы.

Кроме того, добавил Мутко, компания «Дом.РФ» профинансировала проекты по развитию инфраструктуры в 26 регионах страны на сумму более 100 млрд рублей за счет механизма инфраструктурных облигаций. Это позволяет через выпуск ценных бумаг привлекать средства с рынков капитала и направлять их на строительство инфраструктуры в регионах.

В декабре минувшего года Путин заявил, что льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья. Он напомнил, что правительство реализует целый ряд программ поддержки кредитования не только граждан, но и бизнеса.