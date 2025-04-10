Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко 10 апреля призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой и «работать с потребителями».

Мутко рассказал, что в последнее время из-за высокой ключевой ставки и завершения массовой льготной ипотеки спрос на жилье снизился. По его словам, это может отрицательно повлиять на будущие жилищные проекты, которые планируются на 2027–2028 годы.

«Нужно и с потребителями тоже работать, заранее всё объяснять», — отметил Путин.

Глава государства также указал на то, что вопрос жилья — один из самых чувствительных и ключевых в жизни каждого россиянина.

«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере. <...> Всё для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — подчеркнул президент.

В декабре минувшего года Путин заявил, что льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья. Он напомнил, что правительство реализует целый ряд программ поддержки кредитования не только граждан, но и бизнеса. В основном они предусматривают субсидирование процентных ставок.