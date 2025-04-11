12 апреля — Иван Лествичник: история, традиции и приметы народного праздника

Ежегодно 12 апреля православная церковь чтит память преподобного Иоанна Лествичника, выдающегося богослова и философа VI–VII веков, автора духовного труда «Лествица». В народной традиции этот день получил название Иван Лествичник. В 2025 году он приходится на субботу. Об истории праздника, его традициях и народных приметах читайте в материале «Известий». ​

Иван Лествичник – 2025: история праздника

Преподобный Иоанн Лествичник вошел в историю как автор «Лествицы» — одного из важнейших текстов христианской аскетической литературы, который на протяжении веков служил духовным ориентиром для многих монахов. Составленное им руководство по внутреннему совершенствованию до сих пор считается классикой богословской мысли.

Иоанн родился в Константинополе около 570 года в семье святого Ксенофонта. Получив блестящее светское образование, в 16 лет он решил отказаться от мирской жизни и постригся в монашество на Синайской горе. Его духовным наставником стал один из самых опытных синайских учителей, духоносный авва Мартирий, под руководством которого Иоанн проявил себя как человек редкого послушания, трудолюбия и смирения.

После смерти учителя святой более 40 лет провел в добровольном безмолвном уединении в долине Фола у подножия Синайской горы. Это было время строгого поста, непрерывной молитвы и физического труда. Он почти не спал, сам возделывал землю и продолжал духовные размышления. Именно в этот период, по преданию, благодаря молитвам отшельника произошло чудесное спасение его ученика Моисея, что еще при жизни принесло Иоанну славу прозорливца и чудотворца.

Позднее, по настоянию братии, в возрасте 75 лет Иоанн Лествичник был избран игуменом Синайской обители. Согласно преданию, задолго до того, как преподобный ее возглавил, его духовное предназначение было «предсказано» другими христианскими святыми.

Так, Анастасий Великий, один из самых уважаемых подвижников своего времени, назвал его Синайским игуменом еще до официального назначения. А другой отшельник, Иоанн Савваит, символически омыл Иоанну ноги, как если бы тот уже занимал этот пост. Эти знаки воспринимались как предвестие особой миссии, уготованной свыше.

Несмотря на нежелание принимать пост, Иоанн подчинился, рассматривая свое назначение как исполнение воли Божьей. В этот период он завершил работу над «Лествицей», в которой описал 30 ступеней духовного восхождения — от отречения от мира до соединения с Богом. Этот труд стал духовным кодексом Восточного монашества.

Перед смертью Иоанн сам назначил себе преемника — епископа Георгия, — после чего вновь удалился в безмолвное отшельничество и так завершил земную жизнь.

Какой праздник отмечают в России 12 апреля 2025 года

В день памяти Иоанна Лествичника на Руси женщины готовили особую выпечку — хлебцы в форме лестницы. Этот обычай отражал стремление к духовному восхождению, описанному в знаменитом сочинении святого.

Сначала хозяйки выпекали две длинные полоски теста, укладывали их параллельно, а затем между ними размещали пирожки, образуя подобие ступеней. Такие «лестницы» раздавались всем членам семьи как оберег от бед, болезней и материальных трудностей.

Одну из них специально готовили для домового. Ее оставляли на тарелке рядом с чашкой молока в укромном уголке дома, веря, что это обеспечит защиту и благополучие. Также обрядовую выпечку несли в церковь, где ее освящали святой водой.

Запреты в день Ивана Лествичника: что нельзя делать 12 апреля

В народной традиции День памяти Иоанна Лествичника связывали с разгулом темных сил. Люди избегали выходить из дома без крайней необходимости, особенно после захода солнца. Окна в домах занавешивали плотной тканью, в них старались не смотреть, чтобы не привлекать внимание нечисти. По этой же причине под запретом была темная одежда.

В этот день следовало отказаться от визитов, особенно молодоженам, поскольку это могло спровоцировать ссоры. Запрещалось говорить громко, на повышенных тонах, чтобы не потревожить домового. На Руси верили, что 12 апреля тот «бесится», поэтому может не узнать своих домашних и причинить им вред. Возбранялось клеветать на соседей, так как возникший конфликт, по поверью, грозил затяжной враждой.

Нежелательно было начинать новые дела или заниматься тяжелым физическим трудом, так как это могло сулить неудачи и проблемы со здоровьем. ​Также предки верили, что на Ивана Лествичника не следует давать деньги в долг, так как вернуть их будет трудно.

Народные приметы в день Ивана Лествичника

Народные приметы 12 апреля помогали предкам предсказывать погоду и урожай. Например, если к этому времени зацветали одуванчики, ожидали короткого лета.

О погодных явлениях судили также по поведению животных и птиц. Так, если коровы задирали головы и шумно втягивали воздух, это предвещало ливни. Высоко поднимающиеся в небо гуси указывали на обильные дожди, а низко летящие — на небольшие осадки. ​Если утки сбивались в стаи, стоило ожидать заморозков.

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